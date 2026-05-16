 24hod.sk    Z domova

16. mája 2026

Roth Neveďalová: Dočasná akreditácia PPA neznamená ohrozenie vyplácania eurofondov – ROZHOVOR


Európsky parlament môže komisii adresovať odporúčania alebo návrhy, no nemá právomoc jej prikazovať zastavenie vyplácania eurofondov členskému štátu, vraví europoslankyňa za Smer-SD.



16.5.2026 (SITA.sk) - Európsky parlament môže komisii adresovať odporúčania alebo návrhy, no nemá právomoc jej prikazovať zastavenie vyplácania eurofondov členskému štátu, vraví europoslankyňa za Smer-SD.


Európsky parlament nemá právomoc nariadiť Európskej komisii zastavenie eurofondov pre Slovensko a aktuálne prijaté stanoviská v tejto veci nemajú záväzný charakter. V rozhovore pre SITA to uviedla europoslankyňa za Smer-SD Katarína Roth Neveďalová.

Reagovala tak na schválenie dokumentu Európskeho parlamentu z 29. apríla, v ktorom poslanci vyzvali Európsku komisiu, aby preskúmala situáciu z pohľadu právneho štátu na Slovensku, ochrany finančných záujmov EÚ a zvážila využitie mechanizmu podmienenosti. Ten môže viesť až k zmrazeniu eurofondov, o ktorom však musí rozhodnúť Európska komisia.

Schvaľovali hospodárenie komisie


Podľa Neveďalovej nešlo o rezolúciu namierenú voči Slovensku, ale o súčasť schvaľovania hospodárenia Európskej komisie. „Išlo o súhlas Európskeho parlamentu s hospodárením a účtovnou uzávierkou Európskej komisie, pričom zmienka o Slovensku bola vložená do jedného z článkov dokumentu,“ vysvetlila europoslankyňa.

Dodala, že Európsky parlament môže komisii adresovať odporúčania alebo návrhy, no nemá právomoc jej prikazovať zastavenie vyplácania eurofondov členskému štátu. Podľa Neveďalovej je na pozastavenie eurofondov potrebné preukázané porušenie pravidiel a relevantné zistenia inštitúcií, ako sú Európska prokuratúra alebo OLAF.

„To, že niekto povie právny štát a nejaké veci, je jedna vec, ale musí existovať konkrétne porušenie pravidiel,“ zdôraznila. Dodala, že definícia právneho štátu v európskom práve vôbec nie je. „Je to niečo, čo sa používa ako výraz, ktorý si ale každý môže vysvetliť, ako chce,“ podotkla.

Zmena trvalej akreditácie na dočasnú


Europoslankyňa zároveň odmietla tvrdenia, že Slovensku aktuálne hrozí zastavenie vyplácania eurofondov cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA). Európska komisia komunikuje so slovenskými orgánmi o podozreniach súvisiacich s niektorými projektmi, no podľa nej nejde o ohrozenie vyplácania eurofondov.

Ako uviedla, komisia navrhuje, aby sa trvalá akreditácia PPA zmenila na dočasnú, čo znamená intenzívnejšie preverovanie fungovania agentúry. „Budeme musieť preveriť, či tá inštitúcia funguje správne. To je celé,“ povedala.

V súvislosti s podozreniami okolo projektov financovaných z eurofondov uviedla, že ak sa preukáže pochybenie, majú konať príslušné orgány. „Ak niekto urobil chybu, nech sa to rieši. Na to sú súdy, vyšetrovatelia a auditorské orgány. Nie je správne vynášať rozsudky bez dôkazov,“ skonštatovala Roth Neveďalová.


Zdroj: SITA.sk - Roth Neveďalová: Dočasná akreditácia PPA neznamená ohrozenie vyplácania eurofondov – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.

Rusko podľa analytika vstupuje do obdobia vyčerpania a z tejto diery sa bude dostávať celé roky
Európske krajiny rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv, tvrdí iránska štátna televízia

