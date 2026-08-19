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19. augusta 2026
V príprave hetrik Popradčana Dvořáka proti Katoviciach, Michalovce vyhrali na Spiši
Naplno sa rozbehla príprava hokejových tímov na novú sezónu na Slovensku. Päť účastníkov najvyššej slovenskej hokejovej súťaže absolvovalo v utorok prípravné zápasy pred novou sezónou.
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19.8.2026 (SITA.sk) - Naplno sa rozbehla príprava hokejových tímov na novú sezónu na Slovensku.
Päť účastníkov najvyššej slovenskej hokejovej súťaže absolvovalo v utorok prípravné zápasy pred novou sezónou.
Slovensko-poľský súboj odohrali v Poprade, kde domáci v tréningovej hale zdolali GKS Katovice 6:4, hoci prehrávali 1:2 aj 2:3.
Skvelým spôsobom v popradskom drese debutoval útočník Adam Dvořák, ktorý v 45. min dovŕšil hetrik a neskôr pridal aj jednu asistenciu. Ďalší útočník Alex Šotek pridal gól a dve asistencie.
"Snažil som sa odviesť čo najlepšiu prácu a hrať dobre s pukom. Popadalo mi to tam, čo je super a mám z toho veľkú radosť. Dôležité je, že sme zápas zvládli víťazne po slabšej prvej polovici. Myslím si, že ma neminie, aby som niečo prihodil do klubovej kasy," uviedol Adam Dvořák na youtubovom kanáli HK Poprad.
V neďalekej Spišskej Novej Vsi sa hral zápas dvoch účastníkov Tipsport ligy a domáci prehrali s Michalovcami 1:2. Na úvodný gól navrátilca do dresu Spišiakov Adama Lapšanského odpovedal ešte v prvej tretine obranca Jakub Meliško a triumfe hostí zo Zemplína rozhodol v polovici tretej tretiny ruský útočník Igor Safaralejev po prihrávke Meliška.
Pre Michalovce, ktoré v minulej sezóne vo štvrťfinále play-off v siedmich zápasoch trápili neskoršieho šampióna z Nitry, to bolo prvé víťazstvo v prípravnom období.
Odohrali sa aj dve slovensko-české konfrontácie. Zatiaľ čo Zvolen nedal v Třinci ani gól a s úradujúcim českým vicemajstrom prehral 0:4, Žilina zabrala v Zlíne a nad lanským finalistom druhej najvyššej českej súťaže vyhrala 4:2.
Žilinské góly strelili Šimon Petráš, Kamil Walega, Matúš Holenda a do prázdnej bránky pečatil na 4:2 Rastislav Dej.
"V prvej tretine na nás súper vyletel, ale v druhej a tretej tretine sme už hrali náš hokej a lepšie to aj vyzeralo. Teším sa z víťazstva," uviedol Walega na sociálnych sieťach Žilinčanov.
Zdroj: SITA.sk - V príprave hetrik Popradčana Dvořáka proti Katoviciach, Michalovce vyhrali na Spiši © SITA Všetky práva vyhradené.
Päť účastníkov najvyššej slovenskej hokejovej súťaže absolvovalo v utorok prípravné zápasy pred novou sezónou.
Slovensko-poľský súboj odohrali v Poprade, kde domáci v tréningovej hale zdolali GKS Katovice 6:4, hoci prehrávali 1:2 aj 2:3.
Obrat po hetriku
Skvelým spôsobom v popradskom drese debutoval útočník Adam Dvořák, ktorý v 45. min dovŕšil hetrik a neskôr pridal aj jednu asistenciu. Ďalší útočník Alex Šotek pridal gól a dve asistencie.
"Snažil som sa odviesť čo najlepšiu prácu a hrať dobre s pukom. Popadalo mi to tam, čo je super a mám z toho veľkú radosť. Dôležité je, že sme zápas zvládli víťazne po slabšej prvej polovici. Myslím si, že ma neminie, aby som niečo prihodil do klubovej kasy," uviedol Adam Dvořák na youtubovom kanáli HK Poprad.
Meliško 1+1
V neďalekej Spišskej Novej Vsi sa hral zápas dvoch účastníkov Tipsport ligy a domáci prehrali s Michalovcami 1:2. Na úvodný gól navrátilca do dresu Spišiakov Adama Lapšanského odpovedal ešte v prvej tretine obranca Jakub Meliško a triumfe hostí zo Zemplína rozhodol v polovici tretej tretiny ruský útočník Igor Safaralejev po prihrávke Meliška.
Pre Michalovce, ktoré v minulej sezóne vo štvrťfinále play-off v siedmich zápasoch trápili neskoršieho šampióna z Nitry, to bolo prvé víťazstvo v prípravnom období.
Zvolen bez gólu
Odohrali sa aj dve slovensko-české konfrontácie. Zatiaľ čo Zvolen nedal v Třinci ani gól a s úradujúcim českým vicemajstrom prehral 0:4, Žilina zabrala v Zlíne a nad lanským finalistom druhej najvyššej českej súťaže vyhrala 4:2.
Žilinské góly strelili Šimon Petráš, Kamil Walega, Matúš Holenda a do prázdnej bránky pečatil na 4:2 Rastislav Dej.
"V prvej tretine na nás súper vyletel, ale v druhej a tretej tretine sme už hrali náš hokej a lepšie to aj vyzeralo. Teším sa z víťazstva," uviedol Walega na sociálnych sieťach Žilinčanov.
Zdroj: SITA.sk - V príprave hetrik Popradčana Dvořáka proti Katoviciach, Michalovce vyhrali na Spiši © SITA Všetky práva vyhradené.
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