Streda 25.3.2026
Meniny má Marián
25. marca 2026
Rozhodnutie Rady FPU spôsobí okresanie programu festivalu Biela noc, Nová Cvernovka bude musieť obmedziť činnosť – VIDEO, FOTO
Tagy: Biela noc Nová Cvernovka Platforma Otvorená kultúra! Porušenie zmluvy Rada Fondu na podporu umenia
Festivalu Biela noc hrozí okresanie programu, kultúrne centrum Nová Cvernovka stráca základnú istotu, na ktorej celé fungovanie stojí. Pred týždňom
25.3.2026 (SITA.sk) - Festivalu Biela noc hrozí okresanie programu, kultúrne centrum Nová Cvernovka stráca základnú istotu, na ktorej celé fungovanie stojí. Pred týždňom Rada Fondu na podporu umenia (FPU) na svojom zasadnutí jednostranne rozhodla o zrušení všetkých platných viacročných zmlúv. Učinila tak bez ohľadu na to, či projekt splnil všetky podmienky na vyplatenie ďalšej časti pridelenej podpory. Informovala o tom vtedy platforma Otvorená kultúra!
Pripomenula, že Fond dlhodobo poskytoval viacročnú podporu a žiadatelia ju mohli získať na svoj projekt na maximálne tri roky. Prostriedky im boli vyplácané postupne, na základe priebežnej kontroly plnenia zmluvných podmienok. Týkalo sa to napríklad slovenských festivalov, časopisov, kultúrnych centier, vydavateľstiev či divadiel.
„Programy, v ktorých by mohli tieto projekty podať žiadosť o podporu znovu, ako náhradu za zrušený projekt, sú už uzavreté alebo boli úplne zrušené,” uvádzala Otvorená kultúra! Zrušené boli zmluvy v celkovej sume viac ako dva milióny eur. Ide pritom aj o projekty, ktoré už prebiehajú. FPU v reakcii koncom minulého týždňa argumentoval systémovými zmenami, ktoré by mali zaistiť spravodlivejšiu redistribúciu finančných prostriedkov.
Rovnako uviedol, že vedenie fondu považuje za prioritné ukončiť model, ktorý v minulosti vykazoval znaky uzavretého systému, dlhoročná prax automatického schvaľovania viacročných grantov podľa neho viedla k deformácii prirodzeného kultúrneho prostredia a znevýhodňovala nových uchádzačov. Agentúra SITA oslovila viacero kultúrnych centier, časopisov a organizátorov festivalov, ktorých sa zrušenie viacročných zmlúv týka.
„Momentálne sa zamýšľame nad rôznymi scenármi v rámci dramaturgie, budeme asi nútení program okresať. Hlavne CVO sa týka bezplatných exteriérových inštalácií medzinárodných umelcov, ktoré sú finančne veľmi náročne,” uviedla v odpovedi riaditeľka festivalu Biela noc Zuzana Pacáková.
Na margo sumy, o ktorú v dôsledku zrušenia zmluvy prídu, uviedla, že ide o 50-tisíc eur pre Bielu noc Bratislava 2026. Podotkla, že vlani nezískala podporu ani Biela noc Košice a v súčasnosti čakajú na výsledky pre tento rok. Predpokladá ale, že opäť nezískajú podporu.
„Veľmi dúfame, že nás podrží súkromný sektor, naši partneri a sponzori, aj keď momentálne v rámci konsolidácie a celospoločenskej krízy väčšina firiem kráti budgety na marketing a sponzoring, a teda je to obzvlášť náročný rok. Rovnako dúfame, že nás podporia naši návštevníci kúpou vstupenky,” priblížila, ako plánujú nahradiť prostriedky, o ktoré prídu.
Riaditeľ kultúrneho centra Nová Cvernovka Michal Berezňák v reakcii skonštatoval, že rozhodnutie Rady FPU ich zasahuje okamžite a existenčne, keďže majú rozbehnuté projekty, uzatvorené zmluvy a investovali už aj finančné prostriedky. Zrušenie viacročnej zmluvy počas jej plnenia podľa jeho slov znamená, že strácajú základnú istotu, na ktorej celé fungovanie stojí.
„Protiprávne rozhodnutie má konkrétny dôsledok: koniec kultúrneho programu v Novej Cvernovke,“ uviedol. Dodal, že ak sa situácia rýchlo nezmení, kultúrnemu centru hrozí, že už na budúci mesiac (apríl) bude musieť výrazne obmedziť svoju činnosť. Ozrejmil, že nejde o plánované projekty, ale o tie, ktoré už bežia a sú na ne naviazané konkrétne záväzky, financie i personál.
„Toto nie je spor o granty. Toto je spor o to, či štát dodržiava vlastné zmluvy,“ dodal, podotýkajúc, že zásahom do platných zmlúv štát narúša dôveru v pravidlá, na ktorých celý systém stojí.
Sumu, o ktorú prídu vyčíslil na 400-tisíc eur, ide o prostriedky, ktoré mali byť vyplatené v rámci viacročnej zmluvy v tomto i budúcom roku, a ktoré sú kľúčové pre zabezpečenie fungovania Novej Cvernovky a realizáciu plánovaných aktivít. Berezňák podotkol, že nejde o „stratenú dotáciu“, ale o peniaze, s ktorými rátali na základe podpísanej zmluvy, pričom v mnohých prípadoch sú už viazané na konkrétne záväzky. Tie čiastočne uhradili z vlastných zdrojov, keďže počítali s tým, že štát bude svoje záväzky dodržiavať.
V súčasnosti podľa jeho slov hľadajú všetky možné spôsoby na stabilizovanie situácie, počnúc podporou komunity, cez verejné zbierky, až po partnerstvá so súkromným sektorom. Riaditeľ centra však poznamenáva, že takéto výpadky nie je možné nahradiť zo dňa na deň, keďže kultúrne organizácie fungujú na dlhodobom plánovaní. Nástrojom na zabezpečenie stability boli práve viacročné zmluvy. „Kultúra nefunguje ako start up, ktorý si zo dňa na deň nájde nového investora, ale stojí na dôvere, kontinuite a predvídateľnosti,” dodal.
Berezňák tiež uviedol, že spolu s ďalšími organizáciami analyzujú situáciu a plánujú podnikať všetky dostupné právne kroky. „Podľa právnej analýzy ide o postup, ktorý je v rozpore so zákonom a tieto zmluvy podľa nášho názoru naďalej platia. Preto považujeme za dôležité brániť sa nielen kvôli konkrétnym projektom, ale aj kvôli ochrane základných princípov, na ktorých má fungovať verejná podpora,” uzavrel.
Dotknuté organizácie pred pár dňami na tlačovej besede predstavili právnu analýzu, podľa ktorej Rada FPU nemá právomoc plošne rušiť platné zmluvy uznesením. Poukázali, že zmluvy boli uzavreté legálne a podpísané Fondom, a tiež na to, že zákon viacročné zmluvy nezakazuje. Tvrdia tiež, že uznesenie Rady nemôže spätne zasahovať do už existujúcich práv a záväzkov, a teda rozhodnutie Rady FPU samo o sebe nemení platnosť daných zmlúv, o ktorých zrušení by mohol rozhodnúť iba súd.
Zdroj: SITA.sk - Rozhodnutie Rady FPU spôsobí okresanie programu festivalu Biela noc, Nová Cvernovka bude musieť obmedziť činnosť – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prostriedky boli vyplácané postupne
Pripomenula, že Fond dlhodobo poskytoval viacročnú podporu a žiadatelia ju mohli získať na svoj projekt na maximálne tri roky. Prostriedky im boli vyplácané postupne, na základe priebežnej kontroly plnenia zmluvných podmienok. Týkalo sa to napríklad slovenských festivalov, časopisov, kultúrnych centier, vydavateľstiev či divadiel.
„Programy, v ktorých by mohli tieto projekty podať žiadosť o podporu znovu, ako náhradu za zrušený projekt, sú už uzavreté alebo boli úplne zrušené,” uvádzala Otvorená kultúra! Zrušené boli zmluvy v celkovej sume viac ako dva milióny eur. Ide pritom aj o projekty, ktoré už prebiehajú. FPU v reakcii koncom minulého týždňa argumentoval systémovými zmenami, ktoré by mali zaistiť spravodlivejšiu redistribúciu finančných prostriedkov.
Rovnako uviedol, že vedenie fondu považuje za prioritné ukončiť model, ktorý v minulosti vykazoval znaky uzavretého systému, dlhoročná prax automatického schvaľovania viacročných grantov podľa neho viedla k deformácii prirodzeného kultúrneho prostredia a znevýhodňovala nových uchádzačov. Agentúra SITA oslovila viacero kultúrnych centier, časopisov a organizátorov festivalov, ktorých sa zrušenie viacročných zmlúv týka.
„Momentálne sa zamýšľame nad rôznymi scenármi v rámci dramaturgie, budeme asi nútení program okresať. Hlavne CVO sa týka bezplatných exteriérových inštalácií medzinárodných umelcov, ktoré sú finančne veľmi náročne,” uviedla v odpovedi riaditeľka festivalu Biela noc Zuzana Pacáková.
Dúfajú v podporu súkromného sektoru
Na margo sumy, o ktorú v dôsledku zrušenia zmluvy prídu, uviedla, že ide o 50-tisíc eur pre Bielu noc Bratislava 2026. Podotkla, že vlani nezískala podporu ani Biela noc Košice a v súčasnosti čakajú na výsledky pre tento rok. Predpokladá ale, že opäť nezískajú podporu.
„Veľmi dúfame, že nás podrží súkromný sektor, naši partneri a sponzori, aj keď momentálne v rámci konsolidácie a celospoločenskej krízy väčšina firiem kráti budgety na marketing a sponzoring, a teda je to obzvlášť náročný rok. Rovnako dúfame, že nás podporia naši návštevníci kúpou vstupenky,” priblížila, ako plánujú nahradiť prostriedky, o ktoré prídu.
Riaditeľ kultúrneho centra Nová Cvernovka Michal Berezňák v reakcii skonštatoval, že rozhodnutie Rady FPU ich zasahuje okamžite a existenčne, keďže majú rozbehnuté projekty, uzatvorené zmluvy a investovali už aj finančné prostriedky. Zrušenie viacročnej zmluvy počas jej plnenia podľa jeho slov znamená, že strácajú základnú istotu, na ktorej celé fungovanie stojí.
„Protiprávne rozhodnutie má konkrétny dôsledok: koniec kultúrneho programu v Novej Cvernovke,“ uviedol. Dodal, že ak sa situácia rýchlo nezmení, kultúrnemu centru hrozí, že už na budúci mesiac (apríl) bude musieť výrazne obmedziť svoju činnosť. Ozrejmil, že nejde o plánované projekty, ale o tie, ktoré už bežia a sú na ne naviazané konkrétne záväzky, financie i personál.
„Toto nie je spor o granty. Toto je spor o to, či štát dodržiava vlastné zmluvy,“ dodal, podotýkajúc, že zásahom do platných zmlúv štát narúša dôveru v pravidlá, na ktorých celý systém stojí.
Štát porušil svoje zmluvy
Sumu, o ktorú prídu vyčíslil na 400-tisíc eur, ide o prostriedky, ktoré mali byť vyplatené v rámci viacročnej zmluvy v tomto i budúcom roku, a ktoré sú kľúčové pre zabezpečenie fungovania Novej Cvernovky a realizáciu plánovaných aktivít. Berezňák podotkol, že nejde o „stratenú dotáciu“, ale o peniaze, s ktorými rátali na základe podpísanej zmluvy, pričom v mnohých prípadoch sú už viazané na konkrétne záväzky. Tie čiastočne uhradili z vlastných zdrojov, keďže počítali s tým, že štát bude svoje záväzky dodržiavať.
V súčasnosti podľa jeho slov hľadajú všetky možné spôsoby na stabilizovanie situácie, počnúc podporou komunity, cez verejné zbierky, až po partnerstvá so súkromným sektorom. Riaditeľ centra však poznamenáva, že takéto výpadky nie je možné nahradiť zo dňa na deň, keďže kultúrne organizácie fungujú na dlhodobom plánovaní. Nástrojom na zabezpečenie stability boli práve viacročné zmluvy. „Kultúra nefunguje ako start up, ktorý si zo dňa na deň nájde nového investora, ale stojí na dôvere, kontinuite a predvídateľnosti,” dodal.
Berezňák tiež uviedol, že spolu s ďalšími organizáciami analyzujú situáciu a plánujú podnikať všetky dostupné právne kroky. „Podľa právnej analýzy ide o postup, ktorý je v rozpore so zákonom a tieto zmluvy podľa nášho názoru naďalej platia. Preto považujeme za dôležité brániť sa nielen kvôli konkrétnym projektom, ale aj kvôli ochrane základných princípov, na ktorých má fungovať verejná podpora,” uzavrel.
Dotknuté organizácie pred pár dňami na tlačovej besede predstavili právnu analýzu, podľa ktorej Rada FPU nemá právomoc plošne rušiť platné zmluvy uznesením. Poukázali, že zmluvy boli uzavreté legálne a podpísané Fondom, a tiež na to, že zákon viacročné zmluvy nezakazuje. Tvrdia tiež, že uznesenie Rady nemôže spätne zasahovať do už existujúcich práv a záväzkov, a teda rozhodnutie Rady FPU samo o sebe nemení platnosť daných zmlúv, o ktorých zrušení by mohol rozhodnúť iba súd.
Zdroj: SITA.sk - Rozhodnutie Rady FPU spôsobí okresanie programu festivalu Biela noc, Nová Cvernovka bude musieť obmedziť činnosť – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Biela noc Nová Cvernovka Platforma Otvorená kultúra! Porušenie zmluvy Rada Fondu na podporu umenia
nasledujúci článok >>
Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s futbalovým zápasom v Bratislave
Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s futbalovým zápasom v Bratislave
<< predchádzajúci článok
Od prvého transportu Židov uplynulo už 84 rokov, svedkovia a pamätníci postupne odchádzajú
Od prvého transportu Židov uplynulo už 84 rokov, svedkovia a pamätníci postupne odchádzajú