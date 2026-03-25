 24hod.sk    Z domova

25. marca 2026

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s futbalovým zápasom v Bratislave


Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti so semifinálovým futbalovým zápasom baráže o Majstrovstvá sveta medzi mužstvami Slovenska a Kosova. Zápas sa uskutoční vo štvrtok 26. marca o 21:00 na Národnom ...



6751c20845b63702912445 676x455 25.3.2026 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti so semifinálovým futbalovým zápasom baráže o Majstrovstvá sveta medzi mužstvami Slovenska a Kosova. Zápas sa uskutoční vo štvrtok 26. marca o 21:00 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave a organizátor ho označil za rizikové podujatie. Informoval o tom hovorca bratislavskej polície Lukáš Pecek.


Cieľom bezpečnostného opatrenia bude ochrana života, zdravia a majetku občanov, zabezpečenie verejného poriadku, ako aj bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na území Bratislavy," poznamenal hovorca. Fanúšikov, ktorí sa plánujú zúčastniť tohto športového podujatia vyzývajú, aby sa riadili pokynmi usporiadateľa a polície a nedopúšťali sa protiprávnych konaní na štadióne ani v jeho blízkosti.

Dopravní policajti, policajti poriadkovej a kriminálnej polície, budú počas priebehu bezpečnostného opatrenia situáciu monitorovať a podľa jej vývoja budú pripravení operatívne reagovať," dodal hovorca. Dopravné obmedzenia sa dotknú ulíc v okolí štadióna, ktoré budú pre automobily úplne uzatvorené. Konkrétne ulica Viktora Tegelhoffa bude uzatvorená od 09.00, Kalinčiakova ulica od 16.00 a časť Bajkalskej ulice od 16:00.

V súvislosti s týmto športovým podujatím je zároveň potrebné počítať so zvýšeným pohybom fanúšikov aj v samotnom centre Bratislavy," zdôraznila polícia. Návštevníkov žiadajú, aby rešpektovali pokyny a výzvy polície a boli ohľaduplní voči ostatným.


Zdroj: SITA.sk - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s futbalovým zápasom v Bratislave

Rozhodnutie Rady FPU spôsobí okresanie programu festivalu Biela noc, Nová Cvernovka bude musieť obmedziť činnosť – VIDEO, FOTO

