Rozhodnutie SaS bolo pre OĽaNO studenou sprchou, ale nemusí sa sulíkovcom vyplatiť

Spŕška invektív

Neformálna dohoda

„Na druhej strane, ak tu panuje predstava, že naozaj s pomocou SaS bude odvolaný Igor Matovič z postu ministra financií a SaS sa následne vráti do vlády, tak to bude zvláštne divadlo," myslí si Marušiak.

Konštrukcie nedávajúce zmysel

19.9.2022 (Webnoviny.sk) - To, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) nepomohla otvoriť v stredu 14. septembra riadnu 72. schôdzu Národnej rady SR (NR SR) , bola studená sprcha pre vládnu koalíciu a osobitne pre hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a jeho predsedu Igora Matoviča Pre agentúru SITA to povedal politológ Juraj Marušiak . „Hnutie buď predpokladalo, že budú mať dostatočnú väčšinu, alebo potom nerozumiem, s čím počítali. Jednoducho, vládnuť bez 76 mandátov možné nie je," tvrdí Marušiak. Politológ zároveň uviedol, že takýto postoj sa strane SaS nemusí vyplatiť.Marušiak si podľa vlastných slov všimol, že reakcia verejnosti, a to vrátane voličov SaS, nebola nadšená z rozhodnutia, ktoré strana učinila. Je to najmä preto, že Slovensko stojí pred vážnymi ekonomickými problémami.„Nemusí sa to SaS vyplatiť. No na druhej strane, s ohľadom na spŕšku invektív, ktorá je medzi dnes už bývalými koaličnými partnermi, je ťažké si predstaviť, že by mohli spolu sedieť v koalícii a osobitne v súčasnej koalícii," konštatuje politológ.Marušiak takýto prejav SaS súčasne vidí ako jeden z prejavov agónie až dokonca klinickej smrti súčasnej koalície. „Vzhľadom na to, aké problémy má Slovensko pred sebou, je to veľmi zlá správa, pretože nie je celkom jasné, čo by mohlo byť alternatívou," dodáva.Strana SaS avizovala, že v utorok 20. septembra už pomôžu otvoriť riadnu parlamentnú schôdzu. Zároveň predstavitelia SaS mali záujem o rokovanie alebo neformálnu dohodu smerom k OĽaNO, aby spoločne prerokovali návrhy, ktoré chce SaS podporiť.Marušiak si dokáže predstaviť istú formu opozičnej zmluvy.Doplnil, že nič nebránilo hnutiu OĽaNO a jeho lídrovi, „aby sa vzdal funkcie ministra počas celých dvoch letných mesiacov, keď táto téma bola na stole".Politológ si podľa vlastných slov nevie predstaviť, ako budú spoločne SaS a OĽaNO vládnuť, pokiaľ si navzájom odvolávajú ministrov.„Taktiež si neviem predstaviť, že by Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) alebo Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) podporili SaS v odvolávaní Matoviča, aby umožnili SaS sa vrátiť naspäť do parlamentu," dodal. Marušiak ďalej uviedol, že všetko sú to „konštrukcie, ktoré naozaj nedávajú zmysel".Politológ však pripustil, že strana Hlas-SD by mohla pomôcť SaS s odvolávaním Matoviča, no to by znamenalo, že súčasná vláda bude pokračovať. „Neviem, či je toto naozaj v záujme Hlasu-SD. Aj keď, samozrejme, prevziať štát v tejto situácii tiež nie je niečo, čo si ktokoľvek želá," uzavrel Marušiak.