Eurokomisia vyplatila Slovensku takmer 16 miliónov eur za pomoc ukrajinským utečencom

19.9.2022 - Európska komisia (EK) udelila Slovensku celkovo 15,8 milióna eur v súvislosti s hromadným prílevom osôb z Ukrajiny. Ide o finančné prostriedky núdzovej pomoci, ktoré Európska Únia (EÚ) prerozdelila medzi členské štáty, ktoré boli najviac zasiahnuté presunom ukrajinských utečencov.Hovorkyňa ministerstva vnútra SR (MV SR) Zuzana Eliášová prostredníctvom tlačovej správy uvádza, že ministerstvo požiadalo EK o núdzovú pomoc z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a zároveň aj o pomoc z Nástroja pre finančné riadenie hraníc a vízovú politiku (BMVI).V rámci núdzovej pomoci AMIF Európska komisia udelila Slovensku 6,5 milióna eur a vrámci núdzovej pomoci BMVI to bolo 9,3 milióna eur.„Podmienkou pre čerpanie týchto finančných prostriedkov je naplnenie stanovených ukazovateľov, akými sú celková kapacita v prijímacích zariadeniach prvého kontaktu i celková ubytovacia kapacita," tvrdí Eliášová.Podľa jej slov sa sem radí aj kapacita v dopravných prostriedkoch od hranice až do prijímacích zariadení prvého kontaktu alebo zo zariadení prvého kontaktu do ubytovacích centier.Hovorkyňa MV SR zároveň dodala, že ide o „verejnú podporu identifikovanú v grantovej zmluve na poskytovanie prvého prijatia pre vysídlené ukrajinské osoby prostredníctvom národných, lokálnych autorít a občianskych spoločností."Minister vnútra SR Roman Mikulec tvrdí, že Slovensko bolo vždy solidárne k utečencom z Ukrajiny. „Po viacerých návštevách to skonštatovali aj predstavitelia európskych inštitúcií priamo na východnej hranici. Som rád, že EÚ ocenila našu solidaritu a finančné prostriedky vyčlenila,"