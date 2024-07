Rozhodnutie Ústavného súdu je pre Kolíkovú veľkým sklamaním, vláda dostala zelenú na prijímanie zákonov bez diskusie (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Časti vládnej novely Trestného zákona nie sú v súlade s Ústavou SR. Rozhodol o tom na neverejnom zasadnutí pléna Ústavný súd SR, pričom o výsledku informoval predseda súdu Ivan Fiačan.



Podľa nálezu ústavného súdu sú z novely protiústavné len tri body, a to zmeny týkajúce sa prepadnutia majetku; možnosť na súde použiť aj nezákonne získaný dôkaz, ak je v prospech obvineného a právomoc ministra spravodlivosti napadnúť dohody o vine a treste až do troch rokov od ich uzavretia.



3.7.2024 (SITA.sk) - Pre poslankyňu za stranu Sloboda a Solidarita a exministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú je rozhodnutie Ústavného súdu SR v prípade novely Trestného zákona veľkým sklamaním. Rozhodnutie súdu však rešpektuje.Svoje sklamanie odôvodnila tým, že súd „dal zelenú“ kabinetnému prijímaniu zákonov bez diskusie a dopadu na rozpočet. Poslankyňa to považuje za nebezpečné.„Ústavný súd SR v sebe nenašiel viac odvahy ísť aj do posúdenia spôsobu, ako boli tieto zásadné zmeny prijaté. Som presvedčená, že pre demokraciu a právny štát je dôležité, aby sa ústavný súd zaoberal aj tým, ako sa zákony prijímajú v národnej rade,“ uviedla vo videu na sociálne sieti.Predseda ústavného súdu Ivan Fiačan v stredu na tlačovej besede povedal, že pokiaľ ide o prijatie novely v skrátenom legislatívnom konaní ústavný súd skonštatoval nesplnenie podmienok na takýto postup, „avšak ústavný súd nevidel taký zásah do ústavných práv alebo princípov, ktorý by znamenal protiústavný stav“.