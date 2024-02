Uhrík vyzval voličov Smeru, aby sa zobudili a Trestný zákon je podľa neho obrovská rana pre spravodlivosť na Slovensku 

Kašlú na to, čo hlásali

Hlasovali v prospech zlodejov a zločincov

10.2.2024 (SITA.sk) - Trestný zákon nepomôže slušným ľuďom, pomôže len vagabundom, korupčníkom, oligarchom, dílerom a sexuálnym násilníkom. Uviedol to poslanec Európskeho parlamentu Milan Uhrík Republika ) s tým, že „smerákom“ ide v novom Trestnom zákone najmä o to, aby znížili tresty svojim oligarchom.„Predstavte si, že by zákon na znižovanie trestov pre dílerov drog, zlodejov a násilníkov predložila minulá vláda. Robert Fico (Smer-SD) by na tlačovkách roznosil Eduarda Hegera (Demokrati) na kopytách a z Igora Matoviča (hnutie Slovensko) by spravil drogového Escobara. Tomáš Taraba (nom. SNS) s Rudolfom Huliakom (nom. SNS) a Petrom Kotlárom, by ako prví natáčali na Facebook videá a kritizovali by, že čo je to za šialenstvo,“ vyhlásil Uhrík.Ako europoslanec ďalej uviedol, teraz, keď sú už vo vláde, kašlú na všetko, čo hlásali a zahlasujú za hocičo, len aby sa tam udržali. „To, čo vládny poslanci schválili je fakt hnus a neexistuje žiadne ospravedlnenie za hlasovanie o takomto zákone. Myslím, že si to v kútiku duše uvedomuje aj väčšina voličov Smeru, aj keď si to zatiaľ niektorí nechcú priznať,“ uviedol Uhrík.Dodal, že aj Republika síce mala v programe zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry , no nikdy by im nenapadlo znižovať tresty za státisícovú korupciu, vykrádanie bytov či predávanie tvrdých drog deťom pred školami.„Nikdy by sme nezahlasovali za to, aby krádež mobilu, kabelky či notebooku nebola už žiadnym trestným činom," doplnil Uhrík s tým, že nerozumie, čo viedlo poslancov vlády Smeru a SNS skracovať premlčacie doby za znásilnenia a zneužívania.„Veď to sú traumy, o ktorých sa obete odvážia rozprávať často až po rokoch. Ja viem, že mnohí voliči Smeru či SNS tomu nechcú veriť a navrávajú si, že takéto niečo by určite nespravili. Prosím vás, zobuďte sa! Oni to spravili. Napísali to do zákona a schválili to. Všetci hlasovali v prospech zlodejov, dílerov a zločincov,“ vyhlásil Uhrík.Dodal, že Trestný zákon je obrovská rana pre spravodlivosť na Slovensku a obrovským sklamaním z politikov, ktorých mnohí vlastenci v nádeji volili.