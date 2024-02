Ústavný súd pozastavil účinnosť niektorých častí novely Trestného zákona

Prezidentka ešte nemá rozhodnutie ÚS k dispozícii

28.2.2024 - Ústavný súd SR prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu podnety týkajúce sa koaličnej novely Trestného zákona . Vyplýva to z uznesenia súdu po stredajšom zasadnutí pléna. Zároveň súd rozhodol o pozastavení účinnosti niektorých častí novely.Podľa zdroja agentúry SITA, ktorý si neželal byť menovaný, by sa pozastavené časti mali týkať znižovania trestných sadzieb a skracovania premlčacích lehôt za niektoré trestné činy.Takisto sa pozastavené časti týkajú navrhovanej kompetencie ministra spravodlivosti zasahovať do schválených dohôd o vine a treste. Ako informuje Dennik N, pozastavené časti sa netýkajú zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry . Odlišné stanoviská k uzneseniu vydali sudcovia Peter Straka a Robert Šorl.Ústavný súd (ÚS) SR ešte začiatkom týždňa spojil podanie od prezidentky Zuzany Čaputovej a podania od dvoch skupín poslancov Národnej rady (NR) SR v súvislosti s novelou Trestného zákona do spoločného konania

Prezidentka SR Zuzana Čaputová ešte nemá k dispozícii rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR v súvislosti s novelou Trestného zákona. Pre 24hod.sk to uviedol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec s tým, že reagovať bude až vo štvrtok (29. 2.).



ÚS SR v stredu rozhodol o pozastavení účinnosti novely Trestného zákona a časti novely Trestného poriadku. Samotný ÚS o rozhodnutí zatiaľ neinformoval. Návrhy prezidentky a opozičných strán na posúdenie ústavnosti novely prijal na ďalšie konanie. Návrhom na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti súd nevyhovel.

Opozícia reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu o Trestnom zákone

Potvrdzujú sa slová, že novela Trestného zákona je nielen nebezpečná, ale aj protiústavná. Predseda PS a podpredseda Národnej rady SR Michal Šimečka to uviedol po medializovaných informáciách, že Ústavný súd SR pozastavil účinnosť časti trestnej novely.

"Už zajtra by sme mali vedieť viac. Ale jedna vec je jasná. Náš odpor a boj má zmysel. V parlamente, na námestiach po celom Slovensku aj ústavnou sťažnosťou. Nikdy sa nesmieme vzdať. Slovensko si nenecháme ukradnúť ani Ficom, ani Dankom, ani Pellegrinim," dodal.



Majerský: Vítame rozhodnutie ÚS, dokazuje, že SR je stále právny štát

Rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR o pozastavení veľkej časti novely Trestného zákona dokazuje, že SR je stále právnym štátom, kde funguje systém bŕzd a protiváh. KDH preto rozhodnutie víta. Skonštatoval to predseda hnutia Milan Majerský. Apeloval pritom na najvyšších ústavných činiteľov i občanov, aby rozhodnutie ÚS rešpektovali.



"Od začiatku sme tvrdili, že novela Trestného zákona sa má prijímať po širokej odbornej diskusii pre zvýšenie bezpečnosti všetkých ľudí na Slovensku a nie za účelom zabezpečiť pre pár vyvolených bezpečnosť a beztrestnosť. Podľa medializovaných informácií nám dal ÚS za pravdu a pozastavil veľkú časť tejto hanebnej novely," uviedol Majerský.



B. Gröhling: Ústavný súd SR zachránil spravodlivosť na Slovensku

Ústavný súd (ÚS) SR zachránil spravodlivosť na Slovensku. Vyhlásil to podpredseda SaS a poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling v reakcii na rozhodnutie ÚS, ktorý pozastavil časť účinnosti novely Trestného zákona.



Gröhling sa zároveň poďakoval prezidentke Zuzane Čaputovej aj kolegom z opozície, ktorí sa na ÚS obrátili s podnetmi. Obdobne to vníma aj predseda SaS Richard Sulík. Vláde odkázal, že nemá až takú moc, aby ovládla celú krajinu.

.





Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd pozastavil účinnosť niektorých častí novely Trestného zákona © SITA Všetky práva vyhradené.