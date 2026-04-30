Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Slovákov čaká semifinále MS do 18 rokov, vízia súboja o titul je reálna. Zdolajú Lotyšsko a prepíšu históriu? – ANKETA
Stretnutie v Trenčíne je na programe v piatok 1. mája o 15.00 h v Trenčíne na štadióne Pavla Demitru, kde sa mladíkom zatiaľ senzačne darí. Slovenskí hokejisti do 18 rokov predvádzajú ...
30.4.2026 (SITA.sk) - Stretnutie v Trenčíne je na programe v piatok 1. mája o 15.00 h v Trenčíne na štadióne Pavla Demitru, kde sa mladíkom zatiaľ senzačne darí.
Slovenskí hokejisti do 18 rokov predvádzajú nezabudnuteľné výkony na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie, kde postúpili už do semifinále.
V piatich zápasoch zatiaľ ani raz neprehrali po 60 minútach a štyri razy sa tešili z víťazstva. V skupine A skončili na 1. mieste pred Kanadou či Fínskom.
Obaja spomenutí súperi sa už s turnajom rozlúčili vypadnutím vo štvrťfinále, no azda najväčšie prekvapenie majú na svedomí hokejisti Lotyšska, ktoré zdolali USA 5:2.
Načase zmeniť nepriaznivú bilanciu
Pôjde o odvetu, keďže sa Slováci stretli s Pobalťanmi aj v skupine. Favoriti z krajiny spod Tatier vtedy triumfovali 5:2. Každý slovenský fanúšik si praje výsledok v podobnom duchu.
Stretnutie v Trenčíne je na programe v piatok 1. mája o 15.00 h v Trenčíne na štadióne Pavla Demitru, kde sa mladíkom zatiaľ senzačne darí.
Už štvrtý raz po sebe táto veková kategória postúpili na svetovom šampionáte do semifinále, no v troch predošlých prípadoch skončili na nepopulárnej 4. priečke.
Dve medaily v histórii
Ak by zdolali Lotyšov, prišla by istota medaily. V histórii získali Slováci na MS do 18 rokov iba dve medaily - jednu striebornú v roku 2003 a bronzovú v úvodnom ročníku tohto šampionátu v roku 1999.
Na cenný kov sa tak čaká už dlhých 23 rokov a práve na domácom turnaji je ideálny čas, kedy to zmeniť a pridať do zbierky tretiu medailu.
Mladíci pod vedením trénera Martina Dendisa ukazujú, že sú zdravo sebavedomí a dôsledne sa pripravia na každého súpera. Následne bez väčšieho poľavenia dokážu dodržiavať pokyny a herne žiaria.
Ako dopadnú slovenskí hokejisti do 18 rokov na domácom svetovom šampionáte?
Priorita zlepšiť výsledok spred 23 rokov
V druhom semifinále si zahrajú hokejisti Česka a Švédska. Oba tímy sa stretli už aj v skupine, kde triumfovali slovenskí susedia tesne 2:1. Skupinu B ovládli Američania, no tí sa z turnaja už porúčali domov. Druhí skončili Česi a tretí práve Severania.
Sobota 2. mája bude posledným dňom majstrovstiev sveta hokejistov do 18 rokov na Slovensku. Súboj o tretie miesto je na programe o 15.00 h a finále o štyri hodiny neskôr.
Slovenskí fanúšikovia, ale aj hráči spolu s realizačným tímom, si želajú boj o zlaté medaily. A radi by prepísali históriu, keďže pred 23 rokmi vo finále prehrali s Kanadou 0:3 a tentoraz by sa chceli stať senzačnými majstrami sveta. A na to rozhodne majú!
