 24hod.sk    Šport

30. mája 2026

V nominácii Kanady na MS 2026 nechýba ani zranený Davies. Krídelník Bayernu Mníchov by sa mal dať dokopy do začiatku turnaja


Tréner kanadskej futbalovej reprezentácie Jesse Marsch predstavil 26-členný káder na domáci svetový šampionát.



30.5.2026 (SITA.sk) - Tréner kanadskej futbalovej reprezentácie Jesse Marsch predstavil 26-členný káder na domáci svetový šampionát.


Hviezdami kanadskej futbalovej reprezentácie na blížiacich sa majstrovstvách sveta budú Alphonso Davies a Jonathan David. Tréner Jesse Marsch oboch zaradil do 26-člennej nominácie na turnaj, ktorý sa okrem Kanady uskutoční aj v USA a Mexiku. V prípade Daviesa je to riziko, pretože obranca Bayernu Mníchov má problémy so stehenným svalstvom.

Útočník David z talianskeho Juventusu Turín by mal byť lídrom kanadskej ofenzívy, ktorá sa na MS v minulosti predstavia zatiaľ dvakrát a stále čaká na premiérové víťazstvom na tomto fóre. V ostatných rokoch Kanaďania výrazne stúpli v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Medzi ďalších kľúčových hráčov patria tvorca hry z Stephen Eustáquio z portugalského FC Porto, stredopoliar Ismael Koné z talianskeho Sassuola, dvojica Tajon Buchanan a Tani Oluwaseyi zo španielskeho Villarrealu či útočník Cyle Larin z anglického Southamptonu.

Viacerí hráči s otáznikom


Pozvánku do kádra dostali aj futbalisti s otáznikmi ohľadom zdravotného stavu - okrem Daviesa aj ďalší obranca Moise Bombito z Nice, stredopoliar Ali Ahmed z anglického Norwichu, krídelník Jacob Shaffelburg z Los Angeles FC a útočník Promise David z belgického Unionu Saint-Gilloise.

"Máme najsilnejšiu skupinu 26 hráčov, akú toto krajina kedy mala. Nie všetci sú teraz fit na 100 percent, ale sú k tomu blízko," uviedol Marsch a prejavil frustráciu z neustálych otázok médií o zraneniach hráčov.

Mená všetkých nominovaných hráčov boli predstavené na transparentoch na známej CN Tower v Toronte. Kanadský tím bude hrať všetky tri zápasy základnej skupiny na domácej pôde ako jeden z troch spoluhostiteľov turnaja.,

V úvode nebudú všetci pripravení


Čo sa týka zdravotného stavu, najväčší otáznik visí nad Daviesom, ktorý si svalové zranenie stehna privodil vo štvrťfinále Ligy majstrov proti Parížu Saint-Germain. Už predtým mal svalové problémy, tie ho opakovane trápia od októbrového návratu na súťažné trávniky po osemmesačnej pauze spôsobenej pretrhnutím predného krížneho väzu v kolene.

"Dlhodobo sme mali približnú predstavu o našej základnej skupine hráčov. Skutočným otáznikom bolo, ktorí z nich budú zdraví a kto sa počas turnaja môže k tomu výrazne priblížiť. Nie všetci budú úplne fit do zápasu s Bosnou, ale očakávame silný základ a veríme, že počas turnaja ešte zosilnieme," vysvetlil Marsch.

Dosiahnu doma prvý triumf?


Úvodný duel v B-skupine absolvuje 12. júna proti Bosne a Hercegovine v Toronte, po presune do Vancouveru odohrá stretnutia proti Kataru a Švajčiarsku.

Kanada sa doteraz predstavila MS v rokoch 1986 a 2022 a v oboch prípadoch prehrala všetky tri zápasy. V roku 2024 však prekvapila postupom do semifinále Copa América, v boji o 3. miesto prehrala s Uruguajom na pokutové kopy.


Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Rozhovor V športovom SITE – Paralyžiarka Alexandra Rexová: V rýchlosti 100 km/h do neznáma
Brazílsky mladík vyradil srbského matadora. Po Sinnerovi sa z Roland Garros porúča aj Djokovič

