Rozmiestnenie taktických jadrových zbraní sú krokom k vnútornej destabilizácii, tvrdí Danilov

26.3.2023 (SITA.sk) - Plány Ruska rozmiestniť taktické jadrové zbrane v Bielorusku sú „krokom k vnútornej destabilizácii“. Ako referuje spravodajský web CNN, tvrdí to tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov „Putinovo vyhlásenie o umiestnení taktických jadrových zbraní v Bielorusku je krokom k vnútornej destabilizácii krajiny. Maximalizuje mieru negatívneho vnímania a verejného odmietnutia Ruska a Putina v bieloruskej spoločnosti,“ napísal Danilov na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. „Kremeľ vzal Bielorusko ako jadrového rukojemníka,“ dodal.Ruský vodca Vladimir Putin v sobotu v televízii oznámil plány na rozmiestnenie taktických jadrových zbraní v susednom Bielorusku. Taktické jadrové zbrane sú určené na použitie na bojisku a majú krátky dosah a nízku účinnosť v porovnaní s oveľa výkonnejšími jadrovými hlavicami namontovanými na raketách dlhého doletu.Rusko si plánuje udržať kontrolu nad tými zbraňami, ktoré pošle do Bieloruska. Putin povedal, že výstavba skladovacích zariadení pre tieto zbrane bude dokončená do 1. júla.