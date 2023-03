Advokát obvinený z vraždy Daniela Tupého ide do väzby, trvá však na svojej nevine

26.3.2023 -Adam P., ktorý je obvinený z vraždy študenta Daniela Tupého , bude stíhaný väzobne. Nedeľné rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu (OS) Bratislava V nie je právoplatné. O sťažnosti obvineného bude rozhodovať bratislavský krajský súd. Informoval o tom hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.Prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry podala väzobný návrh z dôvodov tzv. útekovej a kolúznej väzby, ktorá sa využíva pri dôvodnej obave, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených či mariť vyšetrovanie. Súd jej návrhu vyhovel."Sudca pre prípravné konanie vyzýva širokú verejnosť na rešpektovanie prezumpcie neviny obvineného a najmä na zdržanlivosť pri informovaní o tejto trestnej veci. A to aj vrcholných predstaviteľov Policajného zboru," zdôraznil hovorca.Prokurátorka Soňa Juríčková odmietla, že by Adama P. usvedčovalo iba jedno svedectvo. "Ak by tam bola len jedna svedecká výpoveď, určite by som neakceptovala vznesenie obvinenia a nepodávala by som návrh na vzatie do väzby," dodala s tým, že všetky ostatné skutky okrem vraždy sú už v tomto prípade premlčané.Obvinený zatiaľ k stíhanému skutku nevypovedal. "Nebolo nám doteraz umožnené nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu. Nie sme oboznámení s tým, čo sa mu presne kladie za vinu," zdôvodnil obhajca Michal Ellinger. Uviedol, že jeho klient trvá na svojej nevine. Nedá sa však podľa neho vyvrátiť, že sa Adam P. nachádzal na mieste činu.Vzatie advokáta do väzby má za následok pozastavenie výkonu advokácie.Študenta Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Utrpel viacero bodných rán. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Podľa svedkov mal útok trvať asi minútu. Zranenia utrpeli šiesti ľudia.Zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia. V kauze obžalovali päť osôb, Richardovi H. za vraždu hrozilo desať až 15 rokov. Okresný súd Bratislava I ich v júni 2009 oslobodil.