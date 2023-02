Rozmrazenie dôchodkov bude v parlamente podľa M. Krajniaka v marci

Národná rada (NR) SR by sa mala na svojom marcovom zasadnutí zaoberať zmenou zákona, ktorá by rozmrazila výšku minimálnych dôchodkov. V štvrtkovej diskusnej relácii televízie JOJ Na hrane to povedal dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).





"Nízkopríjmových dôchodcov je spolu 120.000. Z toho 70.000 malo minimálny dôchodok rozmrazený v tomto roku. V marci bude na schôdzi naša novela zákona, ktorá rozmrazí aj tie zvyšné minimálne dôchodky," povedal Krajniak.Minister tak reagoval na poznámku poslanca Ladislava Kamenického (Smer-SD), podľa ktorého sa bude Smer usilovať o rozmrazenie minimálnych dôchodkov. Ich výška sa v tomto roku nemenila a nízkopríjmoví dôchodcovia, ktorí ju ani po valorizácii neprekročili, dostávajú aj naďalej rovnaký dôchodok ako vlani.Exminister financií kritizoval Krajniaka aj za zrušenie obedov zadarmo pre deti, ktoré chce v súčasnosti Sme rodina vrátiť prostredníctvom poslaneckého návrhu.Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) sa v minulosti vyjadril, že na dotovanie školských obedov nie sú v rozpočte vyčlenené peniaze. Krajniak navrhol, aby sa náklady v ročnej výške cez 200 miliónov eur hradili z rezervy pripravenej na kompenzácie cien energií. Podľa ministra sa ceny energií vyvíjajú lepšie ako bol predpoklad, takže by sa mohli peniaze využiť aj na iné účely.Politici sa venovali aj štvrtkovému hlasovaniu v NR SR, ktorým poslanci nezrušili možnosť neobmedzených platieb v hotovosti počas mimoriadnej situácie. Za normálnych okolností zákon zakazuje podnikateľom platby v hotovosti presahujúce 5000 eur a občanom viac ako 15.000 eur. Politici sa zhodli na tom, že platba v hotovosti by mala patriť k základným právam. Krajniak upozornil na možnosti zneužitia bezhotovostných platieb na sledovanie pohybu či nákupného správania občanov.