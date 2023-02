V Kyjeve sa koná summit EÚ – Ukrajina, bude sa rokovať aj o prístupovom procese krajiny

Spoločné vyhlásenie

3.2.2023 - Predseda Európskej rady Charles Michel a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen sa v piatok stretnú s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na 24. summite medzi Európskou úniou (EÚ) a Ukrajinou. Na svojej webstránke o tom informuje Európska rada.Je to prvý summit EÚ - Ukrajina od začiatku ruskej agresie a tiež odvtedy ako Únia udelila Ukrajine štatút kandidátskej krajiny.Predstavitelia európskeho bloku a Ukrajiny by mali rokovať o ceste Ukrajiny do Európy a prístupovom procese, reakcii EÚ na útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine, iniciatívach Ukrajiny za spravodlivý mier a vyvodenie zodpovednosti, spolupráci v otázkach rekonštrukcie a pomoci a v oblastiach energetiky a prepojenosti a tiež globálnej potravinovej bezpečnosti.Na záver summitu by mali vydať spoločné vyhlásenie.Ukrajina požiadala o členstvo v EÚ vo februári 2022 a v júni 2022 jej udelili štatút kandidátskej krajiny. O ďalších krokoch Únia rozhodne, keď Ukrajina splní podmienky uvedené v stanovisku Európskej komisie k jej žiadosti o členstvo.Komisia podá správu o plnení podmienok zo strany Ukrajiny v rámci jej pravidelného balíka týkajúceho sa rozširovania v roku 2023. Najbližšia aktualizácia zo strany Komisie sa očakáva na jar 2023.Vďaka svojej jednote poskytla EÚ Ukrajine neochvejnú podporu a bude ju naďalej podporovať dovtedy, kým to bude potrebné, konštatuje Rada v tlačovej správe. Únia prijala bezprecedentný balík reštriktívnych opatrení voči Rusku s viditeľným vplyvom na jeho režim a hospodárstvo.Vojenská podpora EÚ zahŕňa viac ako 3,6 miliardy eur v rámci Európskeho mierového nástroja a spustenie vojenskej pomocnej misie EÚ. Spolu s vojenskou podporou, ktorú poskytujú členské štáty, sa výška celkovej vojenskej podpory EÚ Ukrajine odhaduje na takmer 12 miliárd eur.Celková pomoc Ukrajine, ktorá bola doteraz prisľúbená na úrovni EÚ aj členských štátov, predstavuje takmer 50 miliárd eur.EÚ tiež 4. marca 2022 aktivovala smernicu o dočasnej ochrane, ktorá predstavuje núdzový mechanizmus EÚ umožňujúci vysídleným osobám využívať harmonizované práva v celej EÚ. Tento mechanizmus využívajú štyri milióny Ukrajincov.EÚ podporuje Ukrajinu na medzinárodných fórach, vyzýva na trvalú solidaritu s Ukrajinou a zosúladenie všetkých krajín so sankciami EÚ. Je tiež pripravená podporiť iniciatívu Ukrajiny za spravodlivý mier.Útoky Ruska na plodiny a dopravnú infraštruktúru obmedzili schopnosť Ukrajiny vyvážať jej poľnohospodársko-potravinársku produkciu, čo ešte viac zhoršilo celosvetovú potravinovú krízu. Koridory solidarity EÚ však umožnili od mája do decembra 2022 z Ukrajiny vývoz viac ako 23 miliónov ton poľnohospodárskych výrobkov. Potraviny sa tak dostávajú do krajín v núdzi v Afrike, na Blízkom východe a v Ázii.Vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou sú založené na dohode o pridružení, ktorá nadobudla platnosť v roku 2017. Hospodárskym rozmerom dohody o pridružení je prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA).Zatiaľ posledný summit EÚ a Ukrajiny sa uskutočnil 12. októbra 2021 v Kyjeve.