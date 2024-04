Bojnický zámok: Spiritus Mortis v Bojniciach prinesie príbeh o láske, zrade a pomste

Nové podujatie Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Spiritus Mortis prinesie na Bojnický zámok krutý a zároveň poetický príbeh o láske, zrade a pomste. Projekt, ktorý spája rôzne formy umenia, si tam návštevníci budú môcť pozrieť od 25. do 28. apríla a od 4. do 8. mája. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka múzea Petra Gordíková.





"Režisér predstavenia Peter Serge Butko vnáša do projektu kreatívne výrazové prostriedky a veľký dôraz kladie na zjednocujúcu estetiku," skonštatovala Gordíková.Butko si k realizácii podľa nej prizval zaujímavý okruh spolupracovníkov. Literárnu linku príbehu spracoval textár a scenárista Ivan Remiaš, nosným výrazovým prostriedkom projektu je na mieru komponovaná hudba, o ktorú sa postaral srbský skladateľ Jaroslav Zima. "Výtvarné inštalácie a maľby vytvoril výtvarník Oleg Cipov. Súčasťou vizuálneho obsahu podujatia sú aj kreatívne masky hlavných postáv príbehu, finálny dotyk im vdýchol študent výtvarného umenia Dávid Bátora," priblížila Gordíková.Predstavenie, ktoré múzeum realizuje v rámci tradičného podujatia Strašidelný zámok, prináša nový pohľad na estetiku aj inovatívny prístup k spôsobu hrania. "Spiritus Mortis nie je len podujatie pre návštevníkov túžiacich po strašidelných zážitkoch. Na svoje si prídu aj diváci so záujmom o divadelné umenie a netradičné vizuálne riešenia," ozrejmila PR manažérka múzea. Predstavenie podľa nej pracuje s prvkami ázijského tieňového divadla, tanca, videomappingu i poézie. "Vzniká tak pôsobivé spojenie obrazu, zvuku, pohybu a farebnej modulácie priestoru. To všetko na pozadí dramatického príbehu o vášnivej láske a bolestnej zrade," dodala.

