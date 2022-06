Rozprávkový zámok 2022: Bojnický zámok opäť patrí rozprávkam, naučia deti spolupatričnosti

Bojnický zámok opäť patrí rozprávkam. Už 24. ročník podujatia, ktorý sa začal v stredu, je venovaný klasickým príbehom z pera Pavla Dobšinského. Deti naučí, že klamať a kradnúť sa neoplatí, i spolupatričnosti. Rozprávky na zámku potrvajú tento týždeň do nedele 19. júna, budúci týždeň ich môže verejnosť navštíviť od 22. do 26. júna.



"Po dlhšej prestávke, ktorá bola spôsobená pandémiou nového koronavírusu, sa môžeme na záver školského roka opäť stretnúť s detskými návštevníkmi na podujatí Rozprávkový zámok. Bol koncipovaný tak, aby to bola odmena pre deti po tom, ako absolvujú celý školský rok," načrtla pre TASR PR manažérka Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Petra Gordíková.



Počas podujatia môžu návštevníci podľa nej vidieť na zámku tri klasické slovenské rozprávky, ktoré sú spracované do veľmi zaujímavej a interaktívnej podoby. "Deti počas prehliadky nielen rozprávky pozerajú, ale učia sa aj princípom spolupatričnosti a solidarity, zároveň prekonávajú prekážky a zbierajú malé zrniečka," priblížila.





Koncept podujatia mali organizátori pripravení už dva roky dozadu, pandémia im to však prekazila, spomenul režisér Róbert Mankovecký. Malí i väčší návštevníci sa na zámku zoznámia s rozprávkami Laktibrada, O troch grošoch a Dlhý nos. "Snažili sme sa nájsť príbehy, ktoré sa odohrávajú na zámku alebo v hrade, v priestoroch tohto nádherného zámku tak máme dokonalú scénografiu. Rozprávky musia a obyčajne nesú isté morálne posolstvo, ktoré je zásadné. Opäť sme zapojili všetky zložky, teda divadlo, tanec i hudbu," dodal Mankovecký.





"Podujatie Rozprávkový zámok patrí medzi návštevnícky veľmi úspešné. Spolu s Medzinárodným festivalom duchov a strašidiel patrilo k najnavštevovanejším. Tento rok je to píše už svoj 24. ročník, veríme, že bude pokračovať aj ďalšie roky a bude robiť radosť detským návštevníkom," dodala Gordíková.



Podujatie pripravila agentúra Rozprávkový svet a SNM - Múzeum Bojnice.

Foto: SNM-Múzeum Bojnice, Igor Socha