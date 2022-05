Rozruch na koncerte v Rusku - skandovali sa protivojnové heslá

Návštevníci koncertu v ruskom meste Petrohrad spôsobili rozruch skandovaním protivojnových hesiel. V nedeľu o tom informovala tlačová agentúra DPA.





Mnohí užívatelia zverejnili cez víkend na sociálnych sieťach krátke video zachytávajúce stovky ľudí pred pódiom, ako znova a znova skandujú "Zasr*** vojna! Zasr*** vojna!"Podľa nezávislých médií a známych opozičných predstaviteľov bolo video nakrútené počas vystúpenia ruskej rockovej skupiny Kis-Kis v uplynulý piatok v Petrohrade, meste na pobreží Baltského mora.Skupina, ktorá sa už predtým vyjadrila proti vojne Ruska na Ukrajine, najprv situáciu nekomentovala. Niektorí jej podporovatelia to vysvetľovali tak, že hudobníci sa zrejme obávajú právnych následkov.Vojna proti Ukrajine sa v Rusku oficiálne nazýva iba "špeciálna vojenská operácia". Ľuďom, ktorí šíria údajné "falošné správy" o ruskej armáde, hrozia tvrdé tresty.Minulý týždeň sa na ruských sociálnych sieťach mimoriadne šírilo video z koncertu ruskej rockovej skupiny DDT v meste Ufa na Urale. Zachytávalo frontmana Jurija Ševčuka, ako kričí publiku: "Vlasť, priatelia, nie je zadok prezidenta, do ktorého musíte neustále liezť a bozkávať ho. Vlasť je chudobná babička, ktorá predáva zemiaky na železničnej stanici.“Ševčuk si za to vyslúžil potlesk návštevníkov koncertu. Neskôr bola zverejnená správa, že speváka už vyšetrujú za údajné očierňovanie ruských ozbrojených síl, pripomína DPA.