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24. júla 2026
Rozsiahle lesné požiare v západnej Európe prinútili desaťtisíce ľudí opustiť svoje domovy a kempy – FOTO
Tagy: Extrémne horúčavy Extrémne počasie lesné požiare v Španielsku Lesné požiare v Taliansku lesné požiare vo Francúzsku
Požiare podporované extrémnymi horúčavami a silným vetrom si vyžiadali životy troch hasičov. Francúzsko požiadalo o pomoc Európsku úniu a Španielsko vyhlásilo v okolí Madridu núdzový ...
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24.7.2026 (SITA.sk) - Požiare podporované extrémnymi horúčavami a silným vetrom si vyžiadali životy troch hasičov. Francúzsko požiadalo o pomoc Európsku úniu a Španielsko vyhlásilo v okolí Madridu núdzový stav.
Rozsiahle lesné požiare podporované extrémnymi horúčavami a silným vetrom pokračovali v piatok vo viacerých častiach západnej Európy. Francúzsko požiadalo o pomoc prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie, zatiaľ čo v okolí španielskej metropoly Madrid vyhlásili núdzový stav. Podľa satelitných údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) ide o druhý najväčší rozsah spálenej plochy v krajinách EÚ od začiatku roka.
Na juhozápadnom pobreží Francúzska úrady od stredy evakuovali viac ako 20-tisíc ľudí, prevažne turistov z kempov a rekreačných zariadení v okolí Bordeaux. Regionálny veliteľ hasičov Marc Vermeulen uviedol, že hasiči chránia turistické stredisko Lège-Cap-Ferret „dom po dome“.
Prezident Emmanuel Macron označil situáciu za „veľmi intenzívnu“ a potvrdil, že Francúzsko aktivovalo európsky mechanizmus civilnej ochrany. Eurokomisárka pre krízové riadenie Hadja Lahbibová vo štvrtok oznámila, že Európska únia poskytne Francúzsku tri hasiace lietadlá.
Požiare zasiahli aj juhovýchod Francúzska, kde od utorka zničili približne 25 domov v okolí historickej obce Cotignac. V oblasti pri Bordeaux tento týždeň pri zásahu zahynuli dvaja hasiči. Obyvateľ obce Le Porge Patrick Martineau opísal evakuáciu slovami: „Žandári prišli a zaklopali na každé dvere, oheň bol asi 500 metrov od nás. Zobrali sme si niekoľko vecí a odišli.“
V Taliansku tisíce záchranárov bojujú s desiatkami požiarov na Sicílii a v Kalábrii. Minister vnútra informoval, že na Sicílii zomrel hasič po tom, ako mu počas zásahu prišlo nevoľno. Predstaviteľ civilnej ochrany v Kalábrii uviedol, že niektoré požiare založili podpaľači, ktorí údajne priväzovali handry napustené horľavinou na chvosty túlavých mačiek, aby tak rozšírili plamene.
V Španielsku vláda vyhlásila stav núdze v regióne Madrid, kde v uplynulých dňoch evakuovali viac ako 10-tisíc ľudí. Hasiči naďalej zasahujú pri rozsiahlych požiaroch v provincii Guadalajara severne od hlavného mesta.
Šéfka civilnej ochrany Virginia Barconesová upozornila, že klimatická zmena ničí obce aj prírodné dedičstvo a niektoré požiare sú také intenzívne, že hasiči proti nim „nemajú žiadnu šancu“, a to ani pri nasadení lietadiel a pozemných síl. Podľa klimatológov zo skupiny World Weather Attribution spôsobuje spaľovanie fosílnych palív častejšie a intenzívnejšie suchá, ktoré prispievajú k rýchlejšiemu šíreniu lesných požiarov.
Zdroj: SITA.sk - Rozsiahle lesné požiare v západnej Európe prinútili desaťtisíce ľudí opustiť svoje domovy a kempy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozsiahle lesné požiare podporované extrémnymi horúčavami a silným vetrom pokračovali v piatok vo viacerých častiach západnej Európy. Francúzsko požiadalo o pomoc prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie, zatiaľ čo v okolí španielskej metropoly Madrid vyhlásili núdzový stav. Podľa satelitných údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) ide o druhý najväčší rozsah spálenej plochy v krajinách EÚ od začiatku roka.
Evakuácia ľudí vo Francúzsku
Na juhozápadnom pobreží Francúzska úrady od stredy evakuovali viac ako 20-tisíc ľudí, prevažne turistov z kempov a rekreačných zariadení v okolí Bordeaux. Regionálny veliteľ hasičov Marc Vermeulen uviedol, že hasiči chránia turistické stredisko Lège-Cap-Ferret „dom po dome“.
Prezident Emmanuel Macron označil situáciu za „veľmi intenzívnu“ a potvrdil, že Francúzsko aktivovalo európsky mechanizmus civilnej ochrany. Eurokomisárka pre krízové riadenie Hadja Lahbibová vo štvrtok oznámila, že Európska únia poskytne Francúzsku tri hasiace lietadlá.
Požiare zasiahli aj juhovýchod Francúzska, kde od utorka zničili približne 25 domov v okolí historickej obce Cotignac. V oblasti pri Bordeaux tento týždeň pri zásahu zahynuli dvaja hasiči. Obyvateľ obce Le Porge Patrick Martineau opísal evakuáciu slovami: „Žandári prišli a zaklopali na každé dvere, oheň bol asi 500 metrov od nás. Zobrali sme si niekoľko vecí a odišli.“
Stav núdze v Španielsku
V Taliansku tisíce záchranárov bojujú s desiatkami požiarov na Sicílii a v Kalábrii. Minister vnútra informoval, že na Sicílii zomrel hasič po tom, ako mu počas zásahu prišlo nevoľno. Predstaviteľ civilnej ochrany v Kalábrii uviedol, že niektoré požiare založili podpaľači, ktorí údajne priväzovali handry napustené horľavinou na chvosty túlavých mačiek, aby tak rozšírili plamene.
V Španielsku vláda vyhlásila stav núdze v regióne Madrid, kde v uplynulých dňoch evakuovali viac ako 10-tisíc ľudí. Hasiči naďalej zasahujú pri rozsiahlych požiaroch v provincii Guadalajara severne od hlavného mesta.
Šéfka civilnej ochrany Virginia Barconesová upozornila, že klimatická zmena ničí obce aj prírodné dedičstvo a niektoré požiare sú také intenzívne, že hasiči proti nim „nemajú žiadnu šancu“, a to ani pri nasadení lietadiel a pozemných síl. Podľa klimatológov zo skupiny World Weather Attribution spôsobuje spaľovanie fosílnych palív častejšie a intenzívnejšie suchá, ktoré prispievajú k rýchlejšiemu šíreniu lesných požiarov.
Zdroj: SITA.sk - Rozsiahle lesné požiare v západnej Európe prinútili desaťtisíce ľudí opustiť svoje domovy a kempy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Extrémne horúčavy Extrémne počasie lesné požiare v Španielsku Lesné požiare v Taliansku lesné požiare vo Francúzsku
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