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24. júla 2026

USA pokračovali v útokoch na Irán, Kuvajt čelil iránskym raketám a dronom


Tagy: americké útoky Ceny ropy Hormuzský prieliv Húsíovia iránske útoky iránsky režim Napätie na Blízkom východe Vojna na Blízkom východe

Washington útočil trinástu noc po sebe, Teherán odmietol Trumpove hrozby o použití zmrazených iránskych aktív. Konflikt ďalej zvyšuje napätie na Blízkom východe.



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gettyimages 2174673949 1 676x451 24.7.2026 (SITA.sk) - Washington útočil trinástu noc po sebe, Teherán odmietol Trumpove hrozby o použití zmrazených iránskych aktív. Konflikt ďalej zvyšuje napätie na Blízkom východe.


Spojené štáty pokračovali vo štvrtok v noci už trinásty deň po sebe v útokoch na vojenské ciele v Iráne. Americká armáda uviedla, že operácie sú zamerané na oslabenie schopnosti Teheránu ohrozovať lodnú dopravu v regióne.

Iránske štátne médiá informovali o raketových útokoch na mesto Ahváz pri hraniciach s Irakom, ako aj o výbuchoch v prístavnom meste Bandar Abbás pri Hormuzskom prielive a v Omídíji.

Zmrazené aktíva


Napätie sa medzitým rozšírilo aj na Kuvajt. Tamojšia protivzdušná obrana oznámila, že zachytáva iránske rakety a bezpilotné lietadlá po tom, ako krajina už skôr hlásila ďalší útok dronov pri hraničnom priechode s Irakom. Generálny štáb označil útok za „neoprávnenú iránsku agresiu“.

Teherán zároveň ostro odmietol vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého by Spojené štáty mohli použiť zmrazené iránske aktíva na úhradu škôd spôsobených útokmi na lode a náklad v regióne. Iránske ministerstvo zahraničných vecí označilo takýto postup za „poburujúci precedens“.

Hranica nepredstaviteľného


Snemovňa reprezentantov Kongresu USA prijala prevažne symbolickú rezolúciu, ktorá vyzýva Trumpa na zastavenie vojenských operácií proti Iránu, pokiaľ ich výslovne neschváli Kongres.

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres varoval, že konflikt na Blízkom východe sa „vymyká spod kontroly“ a svet sa približuje k „hranici nepredstaviteľného“.

Kallasová proti Húsíom


Útoky jemenských Húsíov na ropné tankery v Červenom mori medzitým odsúdili viaceré európske krajiny vrátane Nemecka a Británie, ako aj šéfka diplomacie Európskej únie (EÚ) Kaja Kallasová, ktorá ich označila za neprijateľné a nezákonné.

Vyostrenie konfliktu sa premietlo aj na energetické trhy. Cena severomorskej ropy Brent vzrástla o viac ako osem percent na takmer 102 dolára za barel, zatiaľ čo americká ľahká ropa West Texas Intermediate (WTI) zdražela na viac ako 93 dolárov za barel.



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Zdroj: SITA.sk - USA pokračovali v útokoch na Irán, Kuvajt čelil iránskym raketám a dronom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké útoky Ceny ropy Hormuzský prieliv Húsíovia iránske útoky iránsky režim Napätie na Blízkom východe Vojna na Blízkom východe
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