Nové smartfóny Huawei môžu stratiť prístup k niektorým aplikáciám Google

BRATISLAVA 20. mája - Americká spoločnosť Google obmedzila čínskemu výrobcovi telefónov Huawei používanie svojho operačného systému Android.

Trump dal na Huawei na čierny zoznam

Nové smartfóny Huawei tak môžu stratiť prístup k niektorým aplikáciám Google.Tento krok prichádza po tom, čo administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zaradila Huawei na čierny zoznam spoločností, s ktorými americké firmy nemôžu obchodovať, pokiaľ na to nemajú licenciu.Google v stanovisku uviedol, že "dodržiava vládne nariadenie a preveruje jeho dôsledky". Zástupcovia Huawei sa k záležitosti odmietli vyjadriť.

„Suspendácia môže uškodiť podnikaniu Huaweiu mimo Číny, nakoľko technologický gigant okamžite príde o prístup k aktualizáciám operačného systému Googlu. Budúce verzie smartfónov Huawei, ktoré využívajú Android, taktiež stratia prístup k populárnym službám vrátanie Obchodu Play a aplikáciám Gmail či YouTube,“ píše vo svojich odhaleniach Reuters.

Nádej pre súčasné telefóny

Ak sa závažné tvrdenia ukážu ako pravdivé, Huawei nepríde o prístup k Androidu úplne. Naďalej bude môcť využívať jeho open source verziu v rámci iniciatívy Android Open Source Project (AOSP). Ako však naznačil web Ars Technica, Huawei zrejme nebude mať predbežný prístup k vývojovým verziám nových generácií systému, akou je napríklad chystaný Android 10 Q. Čínsky výrobca bude musieť čakať, kým budú nové verzie oficiálne sprístupnené cez AOSP, pričom podobná situácia má platiť aj pokiaľ ide o zverejňovanie bezpečnostných záplat od Googlu. Po stránke aktualizácií by tak mohlo dôjsť k (možno výraznejšiemu) zdržaniu.

Samotný Google potvrdil, že Obchod Play a príslušné bezpečnostné funkcie budú na existujúcich zariadeniach Huawei naďalej fungovať. Firma podľa Reuters ešte stále interne nedoriešila, špecificky ktoré všetky služby obmedzenia zasiahnu.

Nie sú však známe ďalšie dôležité špecifiká obmedzení súčasných zariadení, ktoré sú už na trhu. Napríklad to, či budú služby Googlu fungovať len v rámci generácie systému, ktorou aktuálne disponujú (v prípade novších telefónov ide o Android 9.0 Pie) alebo ich môže Huawei aktualizovať aj na najnovšiu verziu (čoskoro Android 10 Q).

Obmedzenia v USA zabolia Európu

Najväčším problémom Huaweiu však zrejme nebude obmedzenie prístupu k operačnému systému, no práve k spomínaným aplikáciám a službám, bez ktorých by mali čínske smartfóny veľkú konkurenčnú nevýhodu.

Obmedzenia sa príliš nedotknú biznisu spoločnosti na americkom ani čínskom trhu. Zatiaľ čo v USA sa Huawei doposiaľ nedokázal presadiť, v Číne je väčšina služieb Googlu aj tak blokovaná a výrobcovia používajú vlastné obdoby služieb a aplikačných obchodov.

Reálny problém tak USA spôsobí Huaweiu na trhoch, akým je Európa. Pripomeňme, že čínska spoločnosť v posledných rokoch zaznamenala rapídny nárast predajov a v súčasnosti je druhým najväčším výrobcom telefónov na svete. Ďaleko pred Apple, pričom väčšie dodávky zariadení má len juhokórejský Samsung.

Má záložné riešenia

Výhodou Huawei v ťažkej situácii je fakt, že sa nemusí spoliehať na hardvér z USA. Zatiaľ čo väčšina trhu používa čipsety napríklad od amerického Qualcommu, čínska spoločnosť si vyrába vlastné, aspoň pokiaľ ide o drahšie zariadenia. Firmy ako Intel, Qualcomm či Broadcom už podľa agentúry Bloomberg pozastavujú dodávky svojich produktov Huaweiu, čo môže mať dopad na niektoré lacnejšie zariadenia, nakoľko podľa webu Android Authority mu Qualcomm dodáva čipsety a modemy práve pre tento obľúbený segment zariadení. Rovnako tieto správy zasiahnu aj iné produkty spoločnosti, napríklad laptopy.

Huawei bol na podobnú situáciu čiastočne pripravený. Už dlhšie sa hovorilo o tom, že firma súčasne vyvíja aj vlastný alternatívny systém pre smartfóny. Napokon to potvrdila v novembri minulého roka. Nie je však známe, v akej fáze vývoja sa systém nachádza a či by bol naozaj schopný plnohodnotne nahradiť Android. Otázna by bola aj kompatibilita s konkurenčnými smartfónmi bežiacimi na Androide, ktorá je rovnako dôležitá.

Pokiaľ ide o ukončenie prístupu do Obchodu Play, aj na tomto poli má Huawei záložný plán. Už dlhšie svoje smartfóny dodáva s vlastným aplikačným obchodom AppGallery. To však nemení nič na tom, že by z neho zmizli populárne aplikácie Googlu, ktoré majú stovky miliónov používateľov po celom svete a populárne sú aj na Slovensku.

Zhoršenie vzťahov medzi USA a Čínou

Ben Wood z poradenskej firmy CCS Insight odhaduje, že dopady tohto kroku budú pre Huawei veľké. Odstrihnutie čínskeho gigantu od aktualizácií Androidu by pre nové smartfóny Huawei mohlo znamenať, že stratia prístup aplikáciám, ako sú napríklad YouTube, Maps či Play Store.Viaceré krajiny, medzi nimi USA, vyjadrili v posledných mesiacoch obavy, že čínska vláda využíva produkty Huawei na sledovanie. Čínsky technologický koncern tieto obvinenia rázne odmieta. Krok Washingtonu s veľkou pravdepodobnosťou prispeje k ďalšiemu zhoršeniu vzťahov s Pekingom, ktoré už značne zaťažuje aj aktuálna colná vojna.