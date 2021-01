Okrem domovov dôchodcov sa dostali škatule aj do denných stacionárov, hospicov, liečební či do nemocníc.

Tretí ročník zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok prekonal očakávania organizátorov. Vyzbieralo sa 75.339 škatúľ, ktoré putovali do vyše 1200 zariadení. uviedla spoluorganizátorka zbierky Silvia Slobodová. Cieľom iniciatívy je vo vianočnom období potešiť osamelých seniorov. Škatule od topánok napĺňajú dobrovoľní darcovia jedlom, kozmetikou či drobnosťami.



"V septembri sme ešte diskutovali s Jankou Galatovou (autorkou myšlienky), či zbierku vôbec môžeme tento rok zorganizovať vzhľadom na pandémiu a naše zmenené situácie. Janka bola čerstvo naspäť v práci a ja som mala trojmesačné bábätko. No zhodli sme sa, že zbierku musíme spraviť práve preto, že starkí sú odrezaní od blízkych celý rok a poznačení pandémiou," skonštatovala Slobodová.



Okrem domovov dôchodcov sa dostali škatule aj do denných stacionárov, hospicov, liečební či do nemocníc, na oddelenia dlhodobo chorých, geriatrie alebo onkologické oddelenia, či k lokálnym charitám. "Nakoniec sme oslovovali samosprávy a vyzvali starostov, aby potešili svojich osamelých seniorov," doplnila Slobodová.



So zbieraním škatúľ pomáhalo 201 kontaktných osôb. Vzhľadom na pandémiu ich organizátorky povzbudzovali, aby si dohodli externé zberné miesta a vyhli sa tak individuálnemu stretávaniu s každým darcom. Škatule museli tiež po prebratí kontaktnou osobou stáť v karanténe, ďalšiu absolvovali po odovzdaní v zariadeniach. "Motivovali sme darcov, aby do škatúľ pridávali vlhké utierky, rúška a dezinfekcie, keďže sa v týchto časoch každému zídu, ale mali sme predpísané aj pokyny z dôvodu hygieny," priblížila ďalej Slobodová.

Často skloňovaná osamelosť seniorov počas pandémie sa podľa organizátorky odzrkadlila aj v štedrosti ľudí. Rastúcu tendenciu mali však aj počty kusov škatúľ, ktoré ľudia chystajú. "V tomto ročníku úplne bežne ľudia doniesli aj tri a viac škatúľ," poznamenala.



S myšlienkou zbierky prišla Jana Galatová pri dlhých chvíľach v nemocnici s ťažko chorou mamou. Pridala sa k nej Silvia Slobodová. "Boli by sme rady, ak by sa z našej zbierky stala akási vianočná tradícia," načrtla. Poslaním je podľa nej spájať ľudí od najmenších po najstarších.



V roku 2021 plánujú organizátorky založiť aj občianske združenie. "Keď budeme mať právnu formu, budeme môcť osloviť nadácie aj o finančnú pomoc, a tak spraviť organizáciu kvalitnejšie a na lepšej úrovni," vysvetlila Slobodová.