06. mája 2026

Rubio na vzostupe? Súboj s Vanceom o rok 2028 sa vyostruje


Donald Trump zároveň zatiaľ neoznačil svojho nástupcu v hnutí Make America Great Again (MAGA). Vo Washingtone sa však čoraz viac špekuluje, že prezident začína favorizovať práve Rubia. Bol to ...



6.5.2026 (SITA.sk) - Donald Trump zároveň zatiaľ neoznačil svojho nástupcu v hnutí Make America Great Again (MAGA). Vo Washingtone sa však čoraz viac špekuluje, že prezident začína favorizovať práve Rubia.


Bol to dokonalý „split-screen moment“ v súboji o nástupcu Donalda Trumpa - aspoň ak sa voláte Marco Rubio, a nie JD Vance.

V preplnenej brífingovej miestnosti Bieleho domu sa novinári prekrikovali, aby získali možnosť položiť otázku americkému ministrovi zahraničných vecí. V tom istom čase bol viceprezident JD Vance - najpravdepodobnejší Rubioov rival o republikánsku prezidentskú nomináciu v roku 2028 - stovky kilometrov od diania na politickom „fundraisingu“ v Oklahome.

„Chlapi, toto je chaos,“ povedal Rubio, zatiaľ čo reportéri zúfalo mávali rukami, aby upútali jeho pozornosť.

Päťdesiatštyriročný politik si zjavne užíval čas, keď zastupoval tlačovú tajomníčku Bieleho domu Karoline Leavittovú, ktorá je na materskej dovolenke. Na otázky o Iráne, Kube či Číne odpovedal uvoľneným štýlom, s dávkou humoru - a bez ostrej rétoriky, ktorú Trump často predvádza počas svojich vystúpení.

Rubio to rozbalil


Rubio, ktorý sa otvorene hlási k láske k rapu, dokonca pridal kúsok hip-hopu, keď lídrov Iránu označil slovami skupiny Cypress Hill ako „pomätených“ alebo „mimo reality“.

„Rubio práve ukončil svoj PRVÝ brífing v Bielom dome a absolútne to rozbalil,“ napísal konzervatívny influencer Nick Sortor na sieti X. „Tento muž je VÁŽNY kandidát na rok 2028.“

Mohol by to byť moment, keď Rubio definitívne vystrelil v súboji o vedenie Republikánskej strany po Trumpovi?

Prieskumy zatiaľ naznačujú, že 41-ročný Vance má medzi republikánskymi voličmi výrazný náskok. Ani jeden z dvojice však oficiálne neoznámil kandidatúru - a samotný Rubio verejne tvrdí, že viceprezident je jeho priateľ a že by v roku 2028 nekandidoval, ak by sa rozhodol kandidovať Vance.

Koho preferuje Trump?


Donald Trump zároveň zatiaľ neoznačil svojho nástupcu v hnutí Make America Great Again (MAGA). Vo Washingtone sa však čoraz viac špekuluje, že prezident začína favorizovať práve Rubia. Šance Vancea na predikčných trhoch v posledných týždňoch výrazne klesli.

Vanceov životný príbeh - vyrastanie v chudobe v apalačskej komunite sužovanej opioidovou krízou - síce dokonale zapadá do Trumpovej voličskej základne, no niekedy má problém nadviazať kontakt s voličmi.


Zdroj: SITA.sk - Rubio na vzostupe? Súboj s Vanceom o rok 2028 sa vyostruje © SITA Všetky práva vyhradené.

