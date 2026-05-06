 24hod.sk    Zo zahraničia

06. mája 2026

Trump stopol eskorty lodí v Hormuzskom prielive, náhly obrat zaskočil aj jeho vlastných ľudí


Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty dočasne pozastavia eskortovanie obchodných lodí v Hormuzskom prielive. Ako uvádza web Politico, toto rozhodnutie prichádza len dva dni po tom, čo Washington predstavil plán na ochranu lodí z neutrálnych krajín pred útokmi v regióne.

Trump uviedol, že eskorty budú „pozastavené na krátke obdobie“, zatiaľ čo USA a ich spojenci sa pokúsia dosiahnuť dohodu o ukončení konfliktu s Iránom. Krok oznámil na sociálnych sieťach, čím prekvapil aj vlastných predstaviteľov, ktorí ešte v ten istý deň misiu verejne podporovali.

Šéf diplomacie Marco Rubio predtým vyhlásil, že USA reagovali na výzvy spojencov a snažia sa pomôcť tisícom civilistov, ktorí uviazli v oblasti. Minister obrany Pete Hegseth zasa označil operáciu s názvom „Project Freedom“ za obrannú, časovo obmedzenú a zameranú na konkrétny cieľ.

Spojené štáty pôvodne plánovali sprevádzať lode cez strategický prieliv, zatiaľ čo by zároveň udržiavali blokádu iránskych prístavov. Teherán však podmienil rokovania o svojom jadrovom programe práve zrušením tejto blokády.

Trumpovo rozhodnutie podľa jeho slov súvisí aj so žiadosťou Pakistanu a ďalších krajín, ktoré zohrávajú úlohu sprostredkovateľov v mierových rokovaniach. Biely dom ani americké ministerstvo obrany bezprostredne neposkytli podrobnosti o tom, čo tento krok znamená pre operácie amerického námorníctva.

Situácia v regióne zostáva napätá napriek dočasnému prímeriu z minulého mesiaca. Podľa amerických predstaviteľov Irán opakovane útočil na obchodné lode a dostal sa do viacerých incidentov s americkými silami, hoci tieto akcie zatiaľ neprekročili hranicu obnovenia rozsiahleho konfliktu.

Trump zároveň minulý týždeň informoval Kongres, že vojna bola „ukončená“, čím reagoval na zákonnú lehotu na schválenie použitia vojenskej sily. Administratíva však tvrdí, že prímerie túto lehotu pozastavilo, čo vyvoláva ďalšie otázky o právnom aj vojenskom rámci amerického pôsobenia v regióne.


Zdroj: SITA.sk - Trump stopol eskorty lodí v Hormuzskom prielive, náhly obrat zaskočil aj jeho vlastných ľudí

