06. mája 2026

Maďarská polícia vyšetruje firmy napojené na Orbána pre podozrenie z korupcie


Nová vláda sľubuje tvrdý zásah proti zneužívaniu verejných zdrojov a návrat „ukradnutého" majetku.



6.5.2026 (SITA.sk) - Nová vláda sľubuje tvrdý zásah proti zneužívaniu verejných zdrojov a návrat „ukradnutého“ majetku.

Maďarská polícia začala vyšetrovanie firiem, ktoré mali dlhodobo dominantné postavenie pri lukratívnych štátnych komunikačných zákazkách počas vlády Viktora Orbána.


Prípad sa týka podozrení zo sprenevery a prania špinavých peňazí, pričom ide o prvý takýto krok od aprílových volieb, ktoré ukončili 16 rokov Orbánovej vlády.



Kráľ propagandy


Polícia uviedla, že vyšetrovanie vedie voči „neznámemu páchateľovi“ a zahŕňa aj transakcie spojené s organizátorom množstva podujatí. „V rámci prípadu boli zaistené finančné prostriedky a zmrazené bankové účty,“ uviedli úrady s tým, že paralelne prebieha aj ďalšie vyšetrovanie pre podozrenia z predražených kontraktov.



Do centra pozornosti sa dostal podnikateľ Gyula Balasy, označovaný médiami za „propagandistického kráľa“ Orbánovej éry. Ten potvrdil zmrazenie účtov a ponúkol štátu prevzatie svojich firiem. „Nemám čo skrývať,“ uviedol s tým, že aktivity spoločností by mali prejsť pod verejný sektor.



Krokodílie slzy


Nastupujúci premiér Péter Magyar, ktorý sa ujme funkcie tento víkend, označil vývoj za signál oslabenia doterajšieho systému. „Systém Viktora Orbána sa môže zrútiť oveľa rýchlejšie, než si ktokoľvek myslí,“ povedal.



Zároveň však zdôraznil potrebu vyvodenia zodpovednosti: „Krokodílie slzy môžu tiecť, ľútosť možno predstierať, ale pre tých, ktorí okrádajú maďarský ľud, neexistuje odpustenie.“



Skorumpovaná krajina


Magyar bezprostredne po volebnom víťazstve vyzval úrady, aby zabránili odlevu kapitálu spojeného s bývalou vládou, a prisľúbil rozsiahly boj proti korupcii. Maďarsko sa dlhodobo radí medzi najhoršie hodnotené krajiny Európskej únie (EÚ) v oblasti vnímania korupcie.




Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/parlamentne-volby-v-madarsku-2026-orban-fidesz-vs-magyar-tisza-fotografie/">Parlamentné voľby v Maďarsku 2026: Orbán (Fidesz) vs. Magyar (Tisza) – fotografie





Zdroj: SITA.sk - Maďarská polícia vyšetruje firmy napojené na Orbána pre podozrenie z korupcie © SITA Všetky práva vyhradené.

Na viacerých miestach Slovenska prebieha akcia Tábor, polícia zverejnili aj video zo zásahu
Rubio na vzostupe? Súboj s Vanceom o rok 2028 sa vyostruje

