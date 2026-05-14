Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
VÚB banka a Slovak Investment Holding spúšťajú program financovania energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie
14.5.2026 (SITA.sk) - VÚB banka, súčasť bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, a Slovak Investment Holding (SIH) podpísali zmluvu o spolupráci.
VÚB banka, súčasť bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, a Slovak Investment Holding (SIH) podpísali zmluvu o spolupráci, na základe ktorej VÚB banka začne poskytovať nový Úver na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Program je určený pre podniky, verejný sektor aj ďalšie oprávnené subjekty, ktoré chcú investovať do udržateľnej modernizácie, znižovania energetickej náročnosti a zelených technológií.
Nový finančný nástroj spája úver, grant a záruku do jedného komplexného riešenia a umožňuje klientom kombinovať bankové financovanie s podporou z prostriedkov Európskej únie a Programu Slovensko.
Financovanie, ktoré znižuje náklady aj riziko
Jednou z hlavných výhod programu je možnosť získať grant vo forme odpustenia časti istiny úveru, ktorý môže znížiť celkové splátky približne o 15 % až 49 %, v závislosti od typu projektu a splnenia podmienok schémy. Úver je zároveň krytý portfóliovou zárukou SIH vo výške 80 % istiny, čo zvyšuje dostupnosť financovania aj pre investične náročnejšie projekty.
"Energetická efektívnosť dnes už nie je len environmentálnou témou. Pre firmy aj verejné inštitúcie predstavuje strategické rozhodnutie, ktoré pomáha znižovať prevádzkové náklady, zvyšovať konkurencieschopnosť a zároveň lepšie zvládať volatilitu cien energií. Spolupráca so Slovak Investment Holding nám umožňuje ponúknuť klientom riešenie, ktoré je finančne výhodné a má dlhodobú hodnotu," uviedla Vedrana Jelušic Kašic, poradkyňa Management boardu pre firemné bankovníctvo vo VÚB banke.
Pre koho je program určený
Program je dostupný pre:
- malé a stredné podniky aj veľké firmy,
- energetické spoločnosti,
- subjekty verejnej správy,
- mimovládne a neziskové organizácie,
Ktoré realizujú investície na území Slovenskej republiky a pôsobia v akceptovaných sektoroch hospodárstva.
Firmy, ktoré by sa chceli zapojiť, sa môžu obrátiť na svoju hlavnú pobočku VÚB alebo kontaktovať svojho vzťahového manažéra.
Podporované investície
Financovanie je určené najmä na projekty zamerané na:
- znižovanie energetickej náročnosti budov a výrobných procesov,
- modernizáciu vykurovania, chladenia, vetrania a osvetlenia,
- integráciu obnoviteľných zdrojov energie (solárna, geotermálna, biomasa, bioplyn a pod.),
- energetický manažment a optimalizáciu spotreby energií,
- adaptačné opatrenia ako vegetačné strechy, vodozádržné riešenia či tieniaca technika,
- infraštruktúru pre elektromobilitu a ďalšie opatrenia odporúčané v energetických auditoch.
Výsledky investícií musia byť preukázané energetickým auditom alebo energetickým certifikátom.
Dôležitý impulz pre slovenskú ekonomiku
Podľa oboch partnerov je program významným krokom k posilneniu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a k zrýchleniu zelenej transformácie priemyslu, podnikateľského sektora aj verejnej infraštruktúry.
"V Slovak Investment Holding chceme byť partnerom, ktorý pomáha premieňať kvalitné projekty na reálne investície s dlhodobým ekonomickým aj environmentálnym prínosom. Spojením grantovej podpory, financovania poskytnutého participujúcimi slovenskými bankami a záruky vytvárame prorastový finančný nástroj, ktorý nielen podporuje investície a konkurencieschopnosť, ale môže zároveň výrazne urýchliť zelenú transformáciu podnikov aj verejného sektora na Slovensku," uviedol Peter Fröhlich, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovak Investment Holding.
Úvery v rámci programu je možné zazmluvniť, vyčerpať a investície realizovať najneskôr do 30. júna 2029.
