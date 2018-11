Radíme: Chorobám zabráni v prvom rade umývanie rúk

Ilustračná snímka. Foto: TASR / Radovan Stoklasa Ilustračná snímka. Foto: TASR / Radovan Stoklasa

Bratislava 5. novembra (TASR)- Vzniku a šíreniu infekcií možno najjednoduchšie zabrániť dôkladným umývaním rúk. V chrípkovej sezóne to pripomína Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Umývanie rúk pomáha predchádzať nielen rôznym respiračným ochoreniam, ale aj hnačkám a vírusovej hepatitíde typu A, ktorá má prezývku choroba špinavých rúk."Pravidelný návyk pre umývanie rúk je dôležité budovať odmalička, pretože malé dieťa je náchylnejšie na ochorenia, imunita sa u neho ešte len vyvíja. V jesennom období hrozí v detských kolektívoch vyššie riziko nákazy infekčnými respiračnými ochoreniami, dieťa by malo vedieť, že ruky si nestačí opláchnuť len teplou vodou, musí použiť aj primeranú dávku mydla," upozornil hlavný hygienik SR Ján Mikas.Najlepšie je používať tekuté mydlo v chránenej dávkovacej nádobe. Ruky treba navlhčiť teplou vodou, poriadne ich mydliť a nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá procedúra by mala trvať 40 až 60 sekúnd.Na mechanické čistenie rúk je najlepšie po umytí použiť jednorazovú utierku alebo čistý uterák. Podľa hygienikov by sa nemala vynechať žiadna časť dlane, chrbát rúk, priestor medzi prstami aj pod nechtami.Ruky je vhodné umývať bez prsteňov, náramkov či hodiniek. Ak nie je dostupná čistá tečúca voda a mydlo, treba použiť dezinfekčný prostriedok na alkoholovej báze. Takéto čistenie by malo trvať 20 až 30 sekúnd.Človek by si mal umyť ruky pri každom návrate zvonku dovnútra, po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy, po každom použití WC, pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky, po manipulácii so zvieratami a ich krmivom, po manipulácii s odpadom a odpadovým košom. Tiež pred a po návšteve lekára alebo nemocnice, počas choroby, po vyčistení nosa, pri kašľaní a kýchaní, kedy nie je vhodné zakrývať si ústa dlaňou. Človek by radšej mal použiť vreckovku a hneď po použití ju zahodiť do koša. Ruky si treba umývať aj pred, počas a po príprave jedla, pred jeho konzumáciou či pri akomkoľvek pocite nečistých rúk.