Sadzby úhrady za vydobyté nerasty sa budú meniť, informovalo o tom ministerstvo hospodárstva

12.7.2023 (SITA.sk) - Sadzby úhrady za vydobyté nerasty sa na Slovensku budú meniť. Vláda totiž schválila zmenu nariadenia o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín. Vďaka nej by sa mali odstrániť pochybnosti pri jednotlivých sadzbách za vydobyté nerasty podľa druhu nerastu a taktiež by sa mali navýšiť zdroje v Environmentálnom fonde „Navrhovanou úpravou sa umožní jednoznačný výklad pojmov upravujúcich druh vyhradeného nerastu, za ktorý sa platí úhrada za vydobytý nerast s určenou sadzbou úhrady v percentách, a odstránia sa pochybnosti pri jednotlivých sadzbách za vydobyté nerasty podľa druhu nerastu," objasňuje Ministerstvo hospodárstva SR v dôvodovej správe. Základným kritériom pri rozdelení vyhradených nerastov bude, či sa z nich dajú priemyselne vyrobiť zlato a striebro.Nové nariadenie bude platiť od začiatku budúceho roka. Podľa ministerstva hospodárstva budú mať zmeny pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy , keďže úhrady sú príjmom Environmentálneho fondu, no zároveň negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Podľa nového znenia sa totiž bude platiť vyššia sadzba úhrad za vydobyté nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy vrátane zlata alebo striebra.Ministerstvo o zmene nariadenia informovalo ešte v marci v súvislosti s kritikou strany Sloboda a Solidarita (SaS) pre ťažbu zlata na Slovensku. Liberáli v tejto veci dokonca podali aj trestné oznámenie . Problém sa týka bane v obci Hodruša-Hámre.Tá podľa SaS ťaží a následne predáva zlato, avšak samotná baňa tvrdí, že ťaží polymetalickú rudu. Dôvodom je práve rozdielna výška úhrady za vyťažený nerast. Ministerstvo obvinenie odmietlo a tvrdenia liberálov označil za zavádzajúce.Ako vo svojom stanovisku píše strana Sloboda a Solidarita, vláda dnes na svojom rokovaní rozhodla o tom, že ruda, z ktorej sa viac ako 30 rokov získava zlato, je zlatá ruda a má sa za jej vyťaženie platiť sadzba. Strana na to upozorňovala od roku 2019, a to aj počas pôsobenia na ministerstve hospodárstva.Bývalé vedenie ministerstva vtedy iniciovalo kontrolu platieb úhrad za vyťažený nerast. Za roky 2016 až 2020 vyrubilo nedoplatok 1,7 milióna eur. O tieto peniaze tak bol ochudobnený štátny rozpočet.„V roku 2019 sme zistili, že firma, ktorá vykonáva ťažbu v banskej prevádzke a predaj zlata v nej tvorí viac ako 90 percent jej tržieb, deklaruje namiesto ťažby zlatej rudy ťažbu tzv. polymetalických rúd. Navyše si na to uplatňovala výnimku z nariadenia vlády, ktorá namiesto 5-percentnej sadzby úhrady umožňovala sadzbu len 0,1 percenta. Vo výsledku to znamená, že firma bude musieť zo zisku za vyťažené zlato ročne namiesto 8 až 10-tisíc eur odvádzať 400 až 500-tisíc eur,“ vysvetlil expert strany pre energetiku Karol Galek s tým, že táto úhrada je príjmom Environmentálneho fondu a vyplýva z Ústavy SR , kde sa hovorí o tom, že nerastné bohatstvo je vo vlastníctve Slovenskej republiky.„Verím, že nové nariadenie vlády bude smerovať k efektívnejšiemu využívaniu nerastného bohatstva, a teda majetku Slovenska, v prospech obyvateľov a nielen ako zásterka pre zopár záujmových skupín, ktoré by najradšej videli chybu v doterajšej legislatíve, len aby sa vyhli úhrade nedoplatku za nepriznané sadzby úhrad z minulosti,“ doplnila tímlíderka strany pre životné prostredie Anna Zemanová