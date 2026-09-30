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30. septembra 2026

Opozícia kritizuje blokovanie výboru na kontrolu SIS, rokovania sa opakovane presúvajú


Tagy: Opozícia Riaditeľ SIS Výbor na kontrolu SIS

Ďalší výbor mal byť 30. septembra, no nekonal sa, a to na základe rozhodnutia riaditeľa SIS. Opozícia kritizuje koaličných poslancov pre blokovanie parlamentného



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664a0de8d7086745920491 676x451 30.9.2026 (SITA.sk) - Ďalší výbor mal byť 30. septembra, no nekonal sa, a to na základe rozhodnutia riaditeľa SIS.


Opozícia kritizuje koaličných poslancov pre blokovanie parlamentného výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS). Poslanec Gábor Grendel (Hnutie Slovensko) poukázal, že rokovanie osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS sa malo konať už minulý týždeň, no bolo preložené na tento týždeň. Tvrdí, že to bolo preto, lebo koaliční poslanci uprednostnili Deň Ozbrojených síl SR.

Opozícia kritizuje odklad


Ďalší výbor mal byť 30. septembra, no nekonal sa, a to na základe rozhodnutia riaditeľa SIS. Opäť tak bol preložený. „A to sme dnes mali mať nielen riadny, ale aj mimoriadny výbor," vraví Grendel. Zdôraznil, že práve preto je dôležité, aby kontrolné výbory viedli poslanci opozičných strán. Poukázal aj na odvolanie predošlej, riadne zvolenej predsedníčky Márie Kolíkovej (SaS)

Samotná Kolíková priblížila, že rokovať chceli napríklad o informáciách z nemeckých médií o údajnej ruskej stope pri útoku na fabriku pri Prešove. „Chceli sme sa pýtať, čo v tejto súvislosti robí naša tajná služba," povedala. Považuje tiež za zvláštne, že by mal riaditeľ SIS ovplyvňovať výbor, ktorý ho má kontrolovať. Podľa nej má v tomto smere Národná rada SR prednosť.

Riaditeľ tajnej služby by sa podľa nej mal zariadiť tak, aby na tento výbor prišiel. Taktiež hovorila o zneužívaní vedenia výboru koalíciou. „Ten výbor nemá priestor na kontrolu, keď sa tak rozhodne koalícia a riaditeľ SIS," myslí si Kolíková. Poslankyňa hnutia Progresívne Slovensko Zuzana Števulová sa rázne vymedzila voči sabotovaniu rokovaní tohto kontrolného výboru. „SIS nemá slúžiť vláde a koalícii. Má slúžiť občanom krajiny a chrániť bezpečnosť," doplnil František Majerský z KDH.


Zdroj: SITA.sk - Opozícia kritizuje blokovanie výboru na kontrolu SIS, rokovania sa opakovane presúvajú © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Opozícia Riaditeľ SIS Výbor na kontrolu SIS
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