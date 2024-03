Rusi budujú bariéry pri vstupe do Sevastopoľského zálivu, chcú zabrániť ďalším ukrajinským útokom na Čiernomorskú flotilu

27.3.2024 (SITA.sk) - Ruská armáda na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym buduje bariéry pri vstupe do Sevastopoľského zálivu, aby zabránila ďalším ukrajinským útokom na ruskú Čiernomorskú flotilu Uviedlo to v stredu na komunikačnej platforme Telegram partizánske hnutie Ateš, v ktorom pôsobia Ukrajinci a Krymskí Tatári, informuje web Kyiv Independent „Po úderoch ukrajinských obranných síl strelami s plochou dráhou letu a námornými dronmi na bojové lode Jamal a Azov velenie ruskej Čiernomorskej flotily buduje nové bariéry pri vstupe do zálivu,“ konštatovalo hnutie Ateš.Moskva podnikla niekoľko krokov na riešenie pretrvávajúceho ohrozenia Čiernomorskej flotily, vrátane toho, že tento mesiac vymenila veliteľa ruského námorníctva.