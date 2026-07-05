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05. júla 2026
Swiateková po vypadnutí na Wimbledone v 3. kole dvojhry žien vyhlásila, že výsledkom teraz neprikladá veľký význam – VIDEO
Tagy: Wimbledon
Po wimbledonskej prehre sa Iga Swiateková údajne sústredí na návrat svojej najlepšej formy. Poľská tenistka Iga Swiateková ako obhajkyňa vlaňajšieho singlového titulu vypadla na londýnskom Wimbledone ...
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5.7.2026 (SITA.sk) - Po wimbledonskej prehre sa Iga Swiateková údajne sústredí na návrat svojej najlepšej formy.
Poľská tenistka Iga Swiateková ako obhajkyňa vlaňajšieho singlového titulu vypadla na londýnskom Wimbledone už v 3. kole dvojhry žien. Nad jej sily bola filipínska hráčka Alexandra Ealová. Poľka po prehre vyhlásila, že už "neprikladá výsledkom dôležitosť" a zameriava sa na návrat svojej najlepšej formy.
Swiateková bola nasadená ako trojka, no v All England Clube svoju púť ukončila ešte skôr ako niekoľko týždňov predtým na antukovom Roland Garros v paríži, kde sa porúčala vo štvrťfinále.
Vyjadrila tiež spokojnosť so svojou hrou v Londýne v porovnaní s Parížom. "Nemyslím si, že to bolo rovnaké ako v Paríži. V Paríži to bolo určite o tom, že som nezvládala tlak. Teraz to bolo viac o tenise. Som tiež rada, ako som sa dokázala dostať do tajbrejku a po tom, čo som prehrávala v prvom sete. V Paríži by som to asi hneď vzdala,“ povedala po prehre 6:7 (9), 2:6.
Počas tejto sezóny Swiateková ešte nedosiahla finále na okruhu WTA. V jej 25 rokoch ešte nikdy nezažila kalendárny rok bez aspoň jedného titulu WTA od víťazstva na Roland Garros 2020, kde získala svoj prvý zo šiestich grandslamových titulov.
"Úprimne, už mi nezáleží na výsledkoch. Bola som na výsledky tak sústredená, že je ťažké v tom pokračovať. Snažím sa to teraz nechať plynúť. Nemám dobré výsledky, preto ich ani nebudem očakávať, lebo sa mi jednoducho nedarí. Nie som ešte na tej úrovni. Musím začať od začiatku a pracovať na svojom tenise,“ poznamenala tenistka, ktorá by v rebríčku WTA mala klesnúť z tretieho na šieste miesto.
Zdroj: SITA.sk - Swiateková po vypadnutí na Wimbledone v 3. kole dvojhry žien vyhlásila, že výsledkom teraz neprikladá veľký význam – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľská tenistka Iga Swiateková ako obhajkyňa vlaňajšieho singlového titulu vypadla na londýnskom Wimbledone už v 3. kole dvojhry žien. Nad jej sily bola filipínska hráčka Alexandra Ealová. Poľka po prehre vyhlásila, že už "neprikladá výsledkom dôležitosť" a zameriava sa na návrat svojej najlepšej formy.
Swiateková bola nasadená ako trojka, no v All England Clube svoju púť ukončila ešte skôr ako niekoľko týždňov predtým na antukovom Roland Garros v paríži, kde sa porúčala vo štvrťfinále.
Vyjadrila tiež spokojnosť so svojou hrou v Londýne v porovnaní s Parížom. "Nemyslím si, že to bolo rovnaké ako v Paríži. V Paríži to bolo určite o tom, že som nezvládala tlak. Teraz to bolo viac o tenise. Som tiež rada, ako som sa dokázala dostať do tajbrejku a po tom, čo som prehrávala v prvom sete. V Paríži by som to asi hneď vzdala,“ povedala po prehre 6:7 (9), 2:6.
Počas tejto sezóny Swiateková ešte nedosiahla finále na okruhu WTA. V jej 25 rokoch ešte nikdy nezažila kalendárny rok bez aspoň jedného titulu WTA od víťazstva na Roland Garros 2020, kde získala svoj prvý zo šiestich grandslamových titulov.
"Úprimne, už mi nezáleží na výsledkoch. Bola som na výsledky tak sústredená, že je ťažké v tom pokračovať. Snažím sa to teraz nechať plynúť. Nemám dobré výsledky, preto ich ani nebudem očakávať, lebo sa mi jednoducho nedarí. Nie som ešte na tej úrovni. Musím začať od začiatku a pracovať na svojom tenise,“ poznamenala tenistka, ktorá by v rebríčku WTA mala klesnúť z tretieho na šieste miesto.
Zdroj: SITA.sk - Swiateková po vypadnutí na Wimbledone v 3. kole dvojhry žien vyhlásila, že výsledkom teraz neprikladá veľký význam – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Wimbledon
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