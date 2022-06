Ruská invázia spôsobila zásadný posun v politike NATO, členovia budú musieť viac investovať do obrany

28.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ruská invázia na Ukrajinu podľa šéfa Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) podnietila „zásadný posun“ v obrannej politike aliancie a jej členovia budú musieť viac investovať do obrany. Jens Stoltenberg sa tak vyjadril v utorok pred začiatkom trojdňového samitu NATO v Madride, ktorý podľa neho načrtne plán pre alianciu „v nebezpečnejšom a nepredvídateľnejšom svete“.Hlavným bodom programu stretnutia je posilnenie obrany proti Rusku a podpora Ukrajiny v boji proti invázii Moskvy.Stoltenberg dúfa, že tiež pokročia pri prelomení problémov so žiadosťami Švédska a Fínska o vstup do aliancie, ktoré blokuje Turecko. Lídri troch krajín by sa mali spolu so Stoltenbergom stretnúť neskôr počas utorka.