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10. septembra 2026
Zomrela dlhoročná pracovníčka SNM Zlatica Kendrová, zaslúžila sa aj o obnovu kaštieľa v Dolnej Krupej
Tagy: Úmrtie
Zlatica Kendrová bola zároveň riaditeľkou SNM - Hudobného múzea. Zomrela dlhoročná odborná pracovníčka Slovenského národného múzea (SNM) a ...
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10.9.2026 (SITA.sk) - Zlatica Kendrová bola zároveň riaditeľkou SNM - Hudobného múzea.
Zomrela dlhoročná odborná pracovníčka Slovenského národného múzea (SNM) a riaditeľka SNM-Hudobné múzeum Zlatica Kendrová. Na sociálnej sieti o tom informovalo SNM. Ako uviedlo, Kendrová zomrela 8. septembra 2026. Bola jednou z popredných osobností hudobnej historiografie a muzeológie, vo svojej odbornej práci sa venovala hymnológii a dejinám kancionálovej tvorby na Slovensku.
„Zaoberala sa aj históriou hudobného nástrojárstva, pričom jej odborné záujmy úzko súviseli so vzdelaním a interpretačnou praxou v oblasti klavírneho a organového umenia,” doplnilo múzeum.
Zdôraznilo tiež, že Kendrová s veľkým nasadením prispela k obnove Kaštieľa Dolná Krupá a aj vďaka jej úsiliu sa z tejto kultúrnej pamiatky stalo vyhľadávané miesto kultúrneho a spoločenského života.
„Oddanosťou práci, odbornosťou a pokorným ľudským prístupom zanechala trvalú stopu v dejinách našej inštitúcie i v slovenskej kultúre. Jej odchod je pre nás stratou vzácnej kolegyne, ktorej prácu a ľudskosť si budeme s úctou pripomínať,” uzavrelo SNM vyjadrujúc rodine, blízkym, priateľom i kolegom úprimnú sústrasť.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela dlhoročná pracovníčka SNM Zlatica Kendrová, zaslúžila sa aj o obnovu kaštieľa v Dolnej Krupej © SITA Všetky práva vyhradené.
Zomrela dlhoročná odborná pracovníčka Slovenského národného múzea (SNM) a riaditeľka SNM-Hudobné múzeum Zlatica Kendrová. Na sociálnej sieti o tom informovalo SNM. Ako uviedlo, Kendrová zomrela 8. septembra 2026. Bola jednou z popredných osobností hudobnej historiografie a muzeológie, vo svojej odbornej práci sa venovala hymnológii a dejinám kancionálovej tvorby na Slovensku.
„Zaoberala sa aj históriou hudobného nástrojárstva, pričom jej odborné záujmy úzko súviseli so vzdelaním a interpretačnou praxou v oblasti klavírneho a organového umenia,” doplnilo múzeum.
Zdôraznilo tiež, že Kendrová s veľkým nasadením prispela k obnove Kaštieľa Dolná Krupá a aj vďaka jej úsiliu sa z tejto kultúrnej pamiatky stalo vyhľadávané miesto kultúrneho a spoločenského života.
„Oddanosťou práci, odbornosťou a pokorným ľudským prístupom zanechala trvalú stopu v dejinách našej inštitúcie i v slovenskej kultúre. Jej odchod je pre nás stratou vzácnej kolegyne, ktorej prácu a ľudskosť si budeme s úctou pripomínať,” uzavrelo SNM vyjadrujúc rodine, blízkym, priateľom i kolegom úprimnú sústrasť.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela dlhoročná pracovníčka SNM Zlatica Kendrová, zaslúžila sa aj o obnovu kaštieľa v Dolnej Krupej © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Úmrtie
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