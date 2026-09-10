Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 10.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oleg
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. septembra 2026

Zomrela dlhoročná pracovníčka SNM Zlatica Kendrová, zaslúžila sa aj o obnovu kaštieľa v Dolnej Krupej


Tagy: Úmrtie

Zlatica Kendrová bola zároveň riaditeľkou SNM - Hudobného múzea. Zomrela dlhoročná odborná pracovníčka Slovenského národného múzea (SNM) a ...



Zdieľať
sviecka scaled 676x466 10.9.2026 (SITA.sk) - Zlatica Kendrová bola zároveň riaditeľkou SNM - Hudobného múzea.


Zomrela dlhoročná odborná pracovníčka Slovenského národného múzea (SNM) a riaditeľka SNM-Hudobné múzeum Zlatica Kendrová. Na sociálnej sieti o tom informovalo SNM. Ako uviedlo, Kendrová zomrela 8. septembra 2026. Bola jednou z popredných osobností hudobnej historiografie a muzeológie, vo svojej odbornej práci sa venovala hymnológii a dejinám kancionálovej tvorby na Slovensku.

Zaoberala sa aj históriou hudobného nástrojárstva, pričom jej odborné záujmy úzko súviseli so vzdelaním a interpretačnou praxou v oblasti klavírneho a organového umenia,” doplnilo múzeum.

Zdôraznilo tiež, že Kendrová s veľkým nasadením prispela k obnove Kaštieľa Dolná Krupá a aj vďaka jej úsiliu sa z tejto kultúrnej pamiatky stalo vyhľadávané miesto kultúrneho a spoločenského života.

Oddanosťou práci, odbornosťou a pokorným ľudským prístupom zanechala trvalú stopu v dejinách našej inštitúcie i v slovenskej kultúre. Jej odchod je pre nás stratou vzácnej kolegyne, ktorej prácu a ľudskosť si budeme s úctou pripomínať,” uzavrelo SNM vyjadrujúc rodine, blízkym, priateľom i kolegom úprimnú sústrasť.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Zomrela dlhoročná pracovníčka SNM Zlatica Kendrová, zaslúžila sa aj o obnovu kaštieľa v Dolnej Krupej © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Úmrtie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ruská FSB zadržala ochrankára britskej ambasády, údajne pracoval pre Ukrajinu
<< predchádzajúci článok
Rusi museli opustiť pozície pri Lymane. Vlastní blogeri obvinili velenie z „pekných hlásení“, ktoré škodia armáde

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 