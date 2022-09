Rusi na Ukrajine ustupujú na chránenejšie pozície, Ukrajinci môžu získať späť aj celú Chersonskú oblasť

Nedostatok potravín a vody

Chaotický ústup

19.9.2022 - Ukrajinská protiofenzíva v Chersonskej oblasti napreduje. Rusi sa ju snažia spomaliť a ustúpiť do chránenejších pozícií, než aby ju zastavili alebo zatlačili späť. V najnovšej aktualizácii o tom referuje americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) Pokračujúce ukrajinské útoky na ruské pozemné trasy cez rieku Dnipro v západnej časti Chersonskej oblasti majú čoraz väčší vplyv na ruské dodávky na pravom brehu. Najnovšie správy naznačujú nedostatok potravín a vody v Ruskom okupovanom Chersone a prinajmenšom dočasné oslabenie paľby ruského delostrelectva.Podľa ISW na niektorých miestach frontovej línie ukrajinská armáda postúpila po tom, čo si poradila s ruskými jednotkami. V nadchádzajúcich týždňoch ukrajinské sily pravdepodobne získajú späť väčšinu západnej časti Chersonskej oblasti, ak nie celú, v prípade, ak budú pokračovať v narúšaní ruských trás a ďalej postupovať.Rusi sa v rámci riadeného ústupu snažia ustúpiť na chránenejšie pozície, aby sa vyhli chaotickému ústupu podobnému tomu, aký nedávno predviedli v Charkovskej oblasti. Podľa ISW môže byť ukrajinský postup pomalší, ak sa ruské sily zosúladia.Ukrajinské jednotky pokračujú v posilňovaní svojich pozícií na východnom brehu rieky Oskil v Charkovskej oblasti, a to napriek snahe Ruska ich zadržať. Donecká oblasť je v súčasnosti jediným regiónom, kde sa ruské sily stále pokúšajú viesť útočné operácie. Podľa ISW odtiaľ prichádzajú nepravidelné správy o obmedzených ukrajinských protiútokoch, no nič nenasvedčuje tomu, že Ukrajina pripravuje v oblasti rozsiahlu protiofenzívnu operáciu.