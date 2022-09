Rusi na Donbase prichádzajú o strategické pozície a ustupujú ukrajinskej armáde, niektorí vojaci zo strachu zahadzujú svoje uniformy

Ukrajinskí predstavitelia po sérii územných ziskov v rýchlej protiofenzíve tvrdia, že mieria na mestá v Donbase na východe Ukrajiny. Referuje o tom spravodajský web BBC.

Ruské jednotky na ústupe

Okupanti strácajú strategické pozície

Vojaci "strácajú" svoje uniformy

14.9.2022 -Ukrajinská armáda v posledných dňoch získala späť časti okupovaného územia a prinútila ruské jednotky k ústupu. Prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že jeho sily v Charkovskej oblasti oslobodili územie s rozlohou viac ako osemtisíc kilometrov štvorcových.Zatiaľ čo Rusko stále kontroluje približne pätinu územia Ukrajiny, mestá v Donbase, ktoré padli na začiatku vojny, sú teraz oslobodzované postupujúcim ukrajinským vojskom.Po tom, čo sa Moskve nepodarilo dobyť mestá v celej krajine vrátane metropoly Kyjev, sa sústredila na Donbas, ktorého časti už predtým boli pod kontrolou povstalcov podporovaných Ruskom.Vojenský veliteľ samozvanej Luhanskej ľudovej republiky Andrej Maročko, jednej z dvoch oblastí tvoriacich Donbas, pre ruské štátne médiá povedal, že boje už dosiahli hranice oblasti.Šéf regionálnej samosprávy v Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj vyhlásil, že momentálne sa boje odohrávajú na predmestí Lymaňu a dá sa očakávať, že to tak ešte niekoľko dní bude.Ruské jednotky obsadili Lymaň ležiaci asi 50 kilometrov od Donecka 30. mája a odvtedy bol pod ich kontrolou. Jeho dobytie poskytlo Moskve kontrolu nad kľúčovou diaľnicou z východu na západ.V iných oblastiach sa ukrajinské sily údajne dostali k ruským hraniciam a Hajdaj povedal, že v prípade dobytia Iziumu a Kupianska by mohli byť prerušené zásobovacie vedenia do miest Sjevjerodoneck a Lysyčansk, ktoré sú v rukách Rusov.Moskva napriek ďalšiemu zjavnému neúspechu na bojisku tvrdí, že ruské jednotky sa nedali na ústup, ale iba sa preskupujú. Kremeľ dodal, že bude pokračovať vo svojej invázii, „kým sa nedosiahnu všetky pôvodne stanovené ciele“.Zdá sa však, že tempo ukrajinského postupu zaskočilo ruské sily a objavili sa dokonca správy, že niektorí ruskí vojaci sa prezliekli z uniforiem do civilu, aby splynuli s miestnym obyvateľstvom.Nemecký kancelár Olaf Scholz medzitým v utorok počas 90-minútového telefonátu vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina , aby čo najskôr znovu vstúpil do rokovaní s Ukrajinou.Vo výzve nemeckej vlády sa uvádza, že Scholz vyzval Putina, aby „čo najskôr našiel diplomatické riešenie založené na prímerí, úplnom stiahnutí ruských jednotiek a rešpektovaní územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny“.