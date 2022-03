Rusi na Ukrajine zmenili stratégiu a silnejšie bombardovanie je vedľajším účinkom tohto postupu

3.3.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko podľa vojenského predstaviteľa NATO zaujme priamejší prístup v snahe dobyť ukrajinské mestá po tom, čo plány na obkľúčenie cieľov, akým je Kyjev, boli zmarené. Informuje o tom spravodajský web CNN.„Vidíme zmenu v stratégii z ruskej strany. Menej sa zameriavajú na obkľúčenie miest, koncentrovanejšie sa snažia ísť dovnútra. Silnejšie bombardovanie je vedľajším účinkom tohto postupu," povedal nemenovaný predstaviteľ pre CNN. Pomalý postup Ruska a veľké straty, ktoré utrpelo v prvých dňoch invázie, si podľa predstaviteľa NATO vynútili zmenu.Dodal, že v čase, keď sa ruské sily pokúšajú tlačiť ďalej do vnútrozemia Ukrajiny, sú limitované logistickými problémami. „Je to celý logistický reťazec, ktorý akosi nefunguje. To, čo sme videli, je naozaj zlá stratégia v kombinácii so zlou prípravou a klesajúcou morálkou. Nemajú jedlo, chýbajú im palivo a aj náhradné diely," poznamenal.Pod pomalý ruský postup sa do značnej miery podpísal hrdinský ukrajinský odpor, no predstaviteľ NATO varoval, že situácia sa môže rýchlo zmeniť. Poukázal pritom na únavu obrancov Ukrajiny, kým Rusko ešte môže nasadiť čerstvé rezervy. Taktiež nevylúčil, že Rusov podporí bieloruská armáda.