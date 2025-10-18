Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 18.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lukáš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

18. októbra 2025

Rusi nad Krymom zostrelili vlastnú stíhačku


Tagy: Krym ruské lietadlo vojna na Ukrajine zostrelenie

Rusko nad Krymom zostrelilo vlastnú stíhačku Su-30SM, keď sa jeho protivzdušná obrana v noci snažila zachytiť ukrajinské drony letiace na okupovaný ...



Zdieľať
gettyimages 664704070 676x451 18.10.2025 (SITA.sk) - Rusko nad Krymom zostrelilo vlastnú stíhačku Su-30SM, keď sa jeho protivzdušná obrana v noci snažila zachytiť ukrajinské drony letiace na okupovaný polostrov a na ruské územie. Ako informuje web Kyiv Independent, uviedol to v piatok hovorca ukrajinského námorníctva Dmytro Pletenčuk.


Podľa Pletenčuka zachytená rádiová komunikácia ukázala, že pilot stíhačky zahynul. „Nepriateľ pravdepodobne zostrelil vlastnú viacúčelovú stíhačku pri odrážaní útoku (ukrajinských) dronov,“ konštatoval Pletenčuk.

Útok ukrajinských dronov pravdepodobne zasiahol zariadenie v blízkosti leteckej základne Gvardejskoje na Kryme a zábery ukazujú horiaci ropný sklad, informoval telegramový kanál Krymský vietor.

Ukrajinské špeciálne jednotky neskôr potvrdili, že ich drony poškodili ropný sklad a závod Gvardejskoje, a zverejnili video z pohľadu dronu.


Zdroj: SITA.sk - Rusi nad Krymom zostrelili vlastnú stíhačku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krym ruské lietadlo vojna na Ukrajine zostrelenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vatikán dal súhlas, sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa v roku 2026 dočasne zruší ako deň voľna
<< predchádzajúci článok
V ruskom centrálnom vojenskom okruhu v ostatných mesiacoch dezertovalo viac ako 25-tisíc vojakov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 