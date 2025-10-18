|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 18.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lukáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. októbra 2025
Rusi nad Krymom zostrelili vlastnú stíhačku
Rusko nad Krymom zostrelilo vlastnú stíhačku Su-30SM, keď sa jeho protivzdušná obrana v noci snažila zachytiť ukrajinské drony letiace na okupovaný ...
Zdieľať
18.10.2025 (SITA.sk) - Rusko nad Krymom zostrelilo vlastnú stíhačku Su-30SM, keď sa jeho protivzdušná obrana v noci snažila zachytiť ukrajinské drony letiace na okupovaný polostrov a na ruské územie. Ako informuje web Kyiv Independent, uviedol to v piatok hovorca ukrajinského námorníctva Dmytro Pletenčuk.
Podľa Pletenčuka zachytená rádiová komunikácia ukázala, že pilot stíhačky zahynul. „Nepriateľ pravdepodobne zostrelil vlastnú viacúčelovú stíhačku pri odrážaní útoku (ukrajinských) dronov,“ konštatoval Pletenčuk.
Útok ukrajinských dronov pravdepodobne zasiahol zariadenie v blízkosti leteckej základne Gvardejskoje na Kryme a zábery ukazujú horiaci ropný sklad, informoval telegramový kanál Krymský vietor.
Ukrajinské špeciálne jednotky neskôr potvrdili, že ich drony poškodili ropný sklad a závod Gvardejskoje, a zverejnili video z pohľadu dronu.
Zdroj: SITA.sk - Rusi nad Krymom zostrelili vlastnú stíhačku © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa Pletenčuka zachytená rádiová komunikácia ukázala, že pilot stíhačky zahynul. „Nepriateľ pravdepodobne zostrelil vlastnú viacúčelovú stíhačku pri odrážaní útoku (ukrajinských) dronov,“ konštatoval Pletenčuk.
Útok ukrajinských dronov pravdepodobne zasiahol zariadenie v blízkosti leteckej základne Gvardejskoje na Kryme a zábery ukazujú horiaci ropný sklad, informoval telegramový kanál Krymský vietor.
Ukrajinské špeciálne jednotky neskôr potvrdili, že ich drony poškodili ropný sklad a závod Gvardejskoje, a zverejnili video z pohľadu dronu.
Zdroj: SITA.sk - Rusi nad Krymom zostrelili vlastnú stíhačku © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vatikán dal súhlas, sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa v roku 2026 dočasne zruší ako deň voľna
Vatikán dal súhlas, sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa v roku 2026 dočasne zruší ako deň voľna
<< predchádzajúci článok
V ruskom centrálnom vojenskom okruhu v ostatných mesiacoch dezertovalo viac ako 25-tisíc vojakov
V ruskom centrálnom vojenskom okruhu v ostatných mesiacoch dezertovalo viac ako 25-tisíc vojakov