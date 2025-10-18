Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 18.10.2025
 Meniny má Lukáš
18. októbra 2025

Vatikán dal súhlas, sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa v roku 2026 dočasne zruší ako deň voľna


Svätá stolica potvrdila súhlas s návrhom vlády SR, ktorý sa týka dočasného pozastavenia sviatku



blanar 1 676x451 18.10.2025 (SITA.sk) - Svätá stolica potvrdila súhlas s návrhom vlády SR, ktorý sa týka dočasného pozastavenia sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ako dňa pracovného pokoja, a to výlučne na rok 2026. Vatikán tak urobil prostredníctvom Apoštolskej nunciatúry na Slovensku diplomatickou nótou.


Informovalo o tom v sobotu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Slovensko si tento sviatok tradične pripomína 15. septembra.

Rozhodnutie nebolo jednoduché


Podľa ministra zahraničných a európskych záležitostí Juraja Blanára je rozhodnutie o dočasnom zrušení 15. septembra ako dňa pracovného pokoja výsledkom neľahkých konsolidačných opatrení, ktoré si vyžaduje aktuálna ekonomická situácia. „Nie je to rozhodnutie, ktoré sme prijali ľahko, no prijali sme ho ako súčasť zodpovedného prístupu vlády,“ uviedol.

Rezort v danej veci podľa neho viedol sériu diplomatických nót a konzultácií so Svätou stolicou, a to v súlade so Základnou zmluvou medzi SR a Vatikánom a Viedenským dohovorom. Ako ďalej zdôraznil, celý proces predstavoval štandardný rámec medzinárodnej komunikácie, ktorým Slovenská republika zabezpečila, aby bol návrh vlády vopred konzultovaný a formálne odsúhlasený Svätou stolicou.

Postup v súlade s medzinárodným právom


„Slovenská republika si nadovšetko váži princípy medzinárodného práva a zmluvných záväzkov, ku ktorým sa hlási ako suverénny a zodpovedný štát. Aj v prípade dočasného zrušenia sviatku Sedembolestnej Panny Márie sme postupovali striktne v súlade s ustanoveniami Základnej zmluvy so Svätou stolicou aj s pravidlami medzinárodného práva,” doplnil.

Rezort potvrdil, že bude aj naďalej dôsledne zabezpečovať plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky vrátane tých, ktoré vyplývajú zo Základnej zmluvy so Svätou stolicou.

„Zachovanie dobrých vzťahov s Vatikánom je pre nás dôležité ako súčasť zahraničnej politiky Slovenska, a preto k tomu budeme naďalej pristupovať s plnou vážnosťou a rešpektom. Verím, že aj napriek tejto výnimočnej úprave zostáva duchovný význam sviatku Sedembolestnej Panny Márie ako patrónky Slovenska plne zachovaný, jej úcta je hlboko zakorenená v našej spoločnosti a bude naďalej živo prítomná v duchovnom živote veriacich,“ skonštatoval minister.


Zdroj: SITA.sk - Vatikán dal súhlas, sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa v roku 2026 dočasne zruší ako deň voľna © SITA Všetky práva vyhradené.

