18. októbra 2025
Vatikán dal súhlas, sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa v roku 2026 dočasne zruší ako deň voľna
Svätá stolica potvrdila súhlas s návrhom vlády SR, ktorý sa týka dočasného pozastavenia sviatku
18.10.2025 (SITA.sk) - Svätá stolica potvrdila súhlas s návrhom vlády SR, ktorý sa týka dočasného pozastavenia sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ako dňa pracovného pokoja, a to výlučne na rok 2026. Vatikán tak urobil prostredníctvom Apoštolskej nunciatúry na Slovensku diplomatickou nótou.
Informovalo o tom v sobotu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Slovensko si tento sviatok tradične pripomína 15. septembra.
Podľa ministra zahraničných a európskych záležitostí Juraja Blanára je rozhodnutie o dočasnom zrušení 15. septembra ako dňa pracovného pokoja výsledkom neľahkých konsolidačných opatrení, ktoré si vyžaduje aktuálna ekonomická situácia. „Nie je to rozhodnutie, ktoré sme prijali ľahko, no prijali sme ho ako súčasť zodpovedného prístupu vlády,“ uviedol.
Rezort v danej veci podľa neho viedol sériu diplomatických nót a konzultácií so Svätou stolicou, a to v súlade so Základnou zmluvou medzi SR a Vatikánom a Viedenským dohovorom. Ako ďalej zdôraznil, celý proces predstavoval štandardný rámec medzinárodnej komunikácie, ktorým Slovenská republika zabezpečila, aby bol návrh vlády vopred konzultovaný a formálne odsúhlasený Svätou stolicou.
„Slovenská republika si nadovšetko váži princípy medzinárodného práva a zmluvných záväzkov, ku ktorým sa hlási ako suverénny a zodpovedný štát. Aj v prípade dočasného zrušenia sviatku Sedembolestnej Panny Márie sme postupovali striktne v súlade s ustanoveniami Základnej zmluvy so Svätou stolicou aj s pravidlami medzinárodného práva,” doplnil.
Rezort potvrdil, že bude aj naďalej dôsledne zabezpečovať plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky vrátane tých, ktoré vyplývajú zo Základnej zmluvy so Svätou stolicou.
„Zachovanie dobrých vzťahov s Vatikánom je pre nás dôležité ako súčasť zahraničnej politiky Slovenska, a preto k tomu budeme naďalej pristupovať s plnou vážnosťou a rešpektom. Verím, že aj napriek tejto výnimočnej úprave zostáva duchovný význam sviatku Sedembolestnej Panny Márie ako patrónky Slovenska plne zachovaný, jej úcta je hlboko zakorenená v našej spoločnosti a bude naďalej živo prítomná v duchovnom živote veriacich,“ skonštatoval minister.
