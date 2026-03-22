22. marca 2026

V drogovej kauze Krone 2 je na súde vytýčených 12 termínov hlavného pojednávania


V drogovej kauze známej ako Krone 2 je na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vytýčených ešte 12 termínov hlavného ...



22.3.2026 (SITA.sk) - V drogovej kauze známej ako Krone 2 je na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vytýčených ešte 12 termínov hlavného pojednávania od mája do októbra.

Korupcia na daňových úradoch


Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Obžalobe v tejto trestnej veci čelia pre založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny a nedovolenú výrobu omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi tri osoby.

Súčasťou trojice je aj podnikateľ Alexander S., ktorý spolu so svojím otcom Sergejom figuroval v kauzách spojených s korupciou na daňových úradoch. Na začiatku súdneho procesu v októbri 2024 bolo obžalovaných päť osôb, dvaja však priznali vinu a súd ich vylúčil na samostatné konanie.

Podľa Krajskej prokuratúry Bratislava je obžalovaným kladené za vinu pašovanie približne 2,7 tony kokaínu a 3,48 tony hašišu na územie Slovenskej republiky a následná distribúcia týchto drog do rôznych krajín Európy.

Domové prehliadky


Celkovo osem osôb, z ktorých jedna bola príslušníkom Finančnej správy SR, bolo pôvodne obvinených v rámci akcie bývalej Národnej kriminálnej agentúry Krone 2 ešte koncom júna 2023. Akcia bola podľa polície pokračovaním akcie Krone/Joker z novembra 2022.

„Vykonaných bolo päť domových prehliadok, ako aj prehliadky iných priestorov a pozemkov, v rámci ktorých boli zaistené omamné a psychotropné látky, konkrétne kokaín a extáza. Taktiež bola zaistená finančná hotovosť viac ako 46-tisíc eur v rôznych menách a luxusné pánske náramkové hodinky rôznych značiek,“ informovala v roku 2023 polícia. Doplnila, že pri akcii zaistili aj zbrane a extrémistický materiál.


Zdroj: SITA.sk - V drogovej kauze Krone 2 je na súde vytýčených 12 termínov hlavného pojednávania © SITA Všetky práva vyhradené.

