Rusi očakávajú „trojtonové prekvapenie z neba“, oceliareň Azovstal chcú zrovnať so zemou

Nezabezpečené komunikačné kanály

Stovky civilistov v podzemí továrne

19.4.2022 (Webnoviny.sk) - Rusi plánujú „zrovnať so zemou“ oceliareň Azovstal a jej okolie. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na zverejnenú komunikáciu ruského veliteľa, ktorú údajne zachytila Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU). Továreň sa stala pevnosťou ukrajinských obrancov v obliehanom prístavnom meste Mariupoľ.Nahrávka, ktorú zverejnili v utorok, podľa CNN údajne zachytáva hlas veliteľa ruskej roty, ktorá sa nachádza asi štyri kilometre od Azovstalu. Ten nejakej žene hovorí o očakávanom ruskom „trojtonovom prekvapení, z neba“, ktoré by malo „všetko zrovnať so zemou“.CNN upozorňuje, že sa síce nemôže zaručiť za autentickosť nahrávky, no pripomína, že SBU už v minulosti zverejnila audionahrávky zachytenej ruskej komunikácie, v ktorej sa vojaci zhovárali o zabíjaní a znásilňovaní civilistov, čím posilnili obvinenia z vojnových zločinov páchaných ruskými jednotkami. Rádiovú komunikáciu Rusov o strieľaní vojakov a civilistov na Ukrajine pritom zachytila aj nemecká tajná služba a vojenskí pozorovatelia už dávnejšie zaznamenali tendencie ruských vojakov používať nezabezpečené komunikačné kanály.Ruské ministerstvo obrany na žiadosť CNN o reakciu nereagovalo.Situácia v okolí Azovstalu je podľa ukrajinských predstaviteľov a vojenských veliteľov veľmi zložitá. V podzemí továrne sa podľa nich ukrývajú aj stovky civilistov, dochádzajú im zásoby a obrancovia čelia neustálym útokom.Muž v nahrávke podľa CNN spomína aj ďalšie ukrajinské mesto, Lysyčansk, ktorý podľa neho „už tretí deň vymazávajú z povrchu zemského“.