Ruské sily uzavrú Mariupoľ a zavedú priepustky, tvrdí miestny poradca

Poradca primátora ukrajinského prístavného mesta Mariupol tvrdí, že velenie ruských jednotiek chce od pondelka uzavrieť vstupy i výjazdy do mesta. Všetci muži, ktorí zostali v meste, sa budú musieť podrobiť "triedeniu", informovala americká spravodajská stanica CNN.





Primátorov poradca Petro Andriuščenko v nedeľu na platforme Telegram napísal, že ruské okupačné sily začali vydávať priepustky umožňujúce pohyb v obliehanom meste.Andriuščenko podľa CNN zverejnil aj fotografiu, na ktorej sú údajne obyvatelia stojaci v rade na vydanie takejto priepustky."Stovky občanov musia stáť v rade, aby dostali priepustku, bez ktorej nebude možné nielen pohybovať sa medzi štvrťami mesta, ale od budúceho týždňa ani vyjsť do ulíc," uviedol.CNN upozornila, že z nezávislých zdrojov nemôže overiť tvrdenia Andriuščenka, ktorý sa nenachádza v Mariupole, ale pracuje na zhromažďovaní informácií zozbieraných od ľudí v prístavnom meste, zovretom niekoľko týždňov v ruskom obkľúčení.Andriuščenko vo svojom poste na Telegrame napísal, že podľa jeho informácií Rusi plánujú časť "pretriedených" ľudí mobilizovať do ruských okupačných jednotiek.Ďalšia časť mužov bude povinne prevelená na odpratávanie trosiek po bojoch. Tzv. "nespoľahliví" budú údajne "izolovaní".Ukrajinskí a americkí predstavitelia tvrdia, že ruské sily vykonávajú "triedenie" civilistov v oblastiach pod ruskou kontrolou - preverujú biometrické údaje, konfiškujú im telefóny a v niektorých prípadoch mužov proti ich vôli deportujú do Ruska.Mestská rada v Mariupole tvrdí, že táto "filtrácia" je zrejme súčasťou úsilia Ruska zakamuflovať potenciálne vojnové zločiny spáchané v meste počas blokády.Ukrajinské sily brániace toto prístavné mesto predtým v nedeľu odmietli ultimátum ruského ministerstva obrany, ktoré ich vyzvalo, aby sa vzdali.