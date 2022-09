Rusi po sebe zanechali v Charkovskej oblasti spúšť, v oslobodenom meste Izium je zničených viac ako 80 percent infraštruktúry

Zničená infraštruktúra

Rusi zničili nemocnice

12.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské jednotky po ústupe ruských síl v Charkovskej oblasti nachádzajú spúšť, ktorú tam okupanti zanechali. Ako referuje spravodajský web CNN, ukrajinskí predstavitelia navyše musia čo najskôr riešiť obnovu základnej infraštruktúry, keďže do zimy ostáva už len pár mesiacov.Po víkendovom znovudobytí mesta Izium podnikajú ukrajinské sily kroky na stabilizáciu tamojšej situácie. Tvrdí to člen mestskej rady Maksym Strelnikov.Obyvatelia, ktorí utiekli, sa chcú vrátiť domov, uviedol Strelnikov na pondelkovom brífingu. Dodal ale, že „viac ako 80 % mestskej infraštruktúry je zničených, vrátane viacposchodových budov a súkromných domov, podnikov, vládnych inštitúcií a vzdelávacích inštitúcií, ako aj elektrární“.„Systém ústredného kúrenia, ktorý v zime používala väčšina obyvateľov, je poškodený. Toto by boli výzvy, ktoré musia miestne úrady prekonať,“ povedal Strelnikov.Vraví, že v meste počas okupácie v dôsledku nepriateľských akcií zomrelo najmenej tisíc civilistov. „Myslíme si, že ešte viac ľudí bolo postihnutých pre nedostatok lekárskej starostlivosti, keďže ruskí okupanti v marci zničili všetky zdravotnícke zariadenia. Okupanti vyrabovali všetky lekárne, takže nebol prístup k liekom,“ dodal.Po nedávnej evakuácii žien a detí zostalo v meste asi 10-tisíc civilistov z pôvodnej približne 50-tisícovej populácie.