Rusi podnikli desiatky útokov na Chersonskú oblasť, ukrajinské mestá plánovane vypínajú dodávky elektriny

5.12.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské mestá v priebehu pondelka opäť plánovane vypínajú dodávky elektrického prúdu. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na komunikačnej platforme Telegram sľúbil, že neplánovaných výpadkov bude čo najmenej. „Kyjev sa vráti k stabilizačným vypnutiam podľa plánu," uviedol Kličko. Informuje o tom web The Guardian.Situácia v ukrajinskom energetickom systéme zostáva ťažká a podľa expertov na energetiku môžu nastať určité odchýlky od plánovaných vypnutí elektriny s cieľom dosiahnuť rovnováhu v systéme.Ruské sily v nedeľu bombardovali ukrajinskú Chersonskú oblasť 46-krát. Uviedol to v nedeľu večer na komunikačnej platforme Telegram zástupca šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko . „V priebehu tohto dňa okupanti bombardovali región 46-krát mínometmi, tankmi, delostrelectvom a raketometmi. Zničili obytné a ďalšie budovy," uviedol Tymošenko s odvolaním sa na informácie od mestskej rady v Chersone Podľa poradcu ukrajinského ministerstva vnútra Antona Geraščenka pri útokoch zomrela 65-ročná žena. Informuje o tom web The Guardian.