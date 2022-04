Rusi postupujú na Donbase len pomaly, ofenzívu im komplikujú problémy so zásobami

25.4.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko urobilo, ale zatiaľ sa mu, keďže mu ofenzívu komplikujú. Vo svojom pondelkovom hodnotení situácie to uvádza britské ministerstvo obrany.Ako tiež uvádza, rozhodnutie Kremľa obliehať oceliareň Azovstaľ v meste Mariupoľ znamená, že mnoho jednotiek musí zostať v meste a nemožno ich nasadiť do ďalších častí Ukrajiny. Ukrajinská obrana Mariupoľauviedol rezort.Ministerstvo tiež tvrdí, že ruskí predstavitelia z oblasti obrany navrhli, aby na kompenzačné platby rodinám vojakov dohliadali vojenské a nie civilné úrady. To je pravdepodobne preto, že sa