Rusi dostali podľa britskej právničky tiché povolenie na znásilňovanie žien na Ukrajine, Kremeľ popiera zverstvá

24.4.2022 - Ruské jednotky dostali „tiché povolenie“ na znásilňovanie civilistov počas invázie na Ukrajinu. Ako referuje spravodajský web BBC, uviedla to popredná britská právnička pre ľudské práva.Helena Kennedyová, ktorá je súčasťou pracovnej skupiny pomáhajúcej skúmať prípady údajných vojnových zločinov na Ukrajine, uviedla, že doterajšie dôkazy poukazujú na to, že ruskí vojaci spáchali „závažné trestné činy“.V nedeľňajšom rozhovore pre Sky's Sophy Ridge povedala, že ruským vojakom bola umožnená určitá „imunita“, pretože nikto nebol disciplinárne potrestaný za priestupky. Poznamenala však, že stíhanie ľudí za takéto zločiny býva „veľmi ťažké“.Rusko bolo obvinené z vojnových zločinov v mnohých oblastiach Ukrajiny vrátane Buče neďaleko Kyjiva. Kremeľ opakovane poprel, že by jeho sily páchali zverstvá.