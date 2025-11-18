|
Utorok 18.11.2025
Denník - Správy
18. novembra 2025
Znalosť problematiky pracovného vykorisťovania je nevyhnutná, apelovala prokurátorka na odbornom školení
Pre efektívne stíhanie pracovného vykorisťovania ako formy obchodovania s ľuďmi je kľúčové, aby prokurátori rozumeli dynamike pracovného vykorisťovania a vedeli správne vyhodnotiť dôkazy, ktoré sa často ...
18.11.2025 (SITA.sk) - Pre efektívne stíhanie pracovného vykorisťovania ako formy obchodovania s ľuďmi je kľúčové, aby prokurátori rozumeli dynamike pracovného vykorisťovania a vedeli správne vyhodnotiť dôkazy, ktoré sa často skrývajú pod dlhodobými vzťahmi tzv. ekonomickej závislosti.
Skonštatovala to prokurátorka trestného odboru Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Király v rámci medzinárodného odborného semináru pre prokurátorov okresných a krajských prokuratúr s názvom „Trestné stíhanie prípadov obchodovania s ľuďmi formou pracovného vykorisťovania“. Znalosť problematiky pracovného vykorisťovania je podľa GP SR pre orgány činné v trestnom konaní nevyhnutná, nakoľko ide o formu trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi, ktorá sa prejavuje nenápadne a je často maskovaná legálnymi pracovnoprávnymi vzťahmi.
„Pre správne vyhodnotenie trestnoprávnych znakov je rozhodujúce rozlíšiť medzi závislou prácou a skutočným pracovným vykorisťovaním, vyhodnotiť mieru nátlaku, zraniteľnosti obete, existenciu zdanlivého súhlasu a dlhodobé obmedzenie slobody aj na pracovisku,“ konštatuje prokuratúra. Podujatie vo Vzdelávacom a rehabilitačnom centre prokuratúry SR Krpáčovo zorganizoval trestný odbor Generálnej prokuratúry SR v spolupráci s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).
Lektormi odborného školenia boli belgický prokurátor Matthieu Simon, fínska prokurátorka Pia Kuittinen, profesorka trestného práva z Univerzity v Turku a národná koordinátorka Fínska pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi Venia Roth, hlavná radkyňa pre záležitosti boja proti obchodovaniu s ľuďmi z OBSE Tetiana Rudenko a odborná poradkyňa OBSE pre otázky obzvlášť zraniteľných osôb Alessia Vedano. Za slovenskú stranu okrem garantky podujatia Zuzany Király na seminári prednášali sudca Najvyššieho súdu SR Martin Bargel a štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská, ktorá pôsobí ako slovenská koordinátorka na boj proti obchodovaniu s ľuďmi.
Zdroj: SITA.sk - Znalosť problematiky pracovného vykorisťovania je nevyhnutná, apelovala prokurátorka na odbornom školení © SITA Všetky práva vyhradené.
