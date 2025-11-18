Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 18.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Eugen
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. novembra 2025

Znalosť problematiky pracovného vykorisťovania je nevyhnutná, apelovala prokurátorka na odbornom školení


Tagy: Obchodovanie s ľuďmi prokurátorka

Pre efektívne stíhanie pracovného vykorisťovania ako formy obchodovania s ľuďmi je kľúčové, aby prokurátori rozumeli dynamike pracovného vykorisťovania a vedeli správne vyhodnotiť dôkazy, ktoré sa často ...



Zdieľať
334880927_233453709042576_3763349584944848984_n e1679419390412 676x492 18.11.2025 (SITA.sk) - Pre efektívne stíhanie pracovného vykorisťovania ako formy obchodovania s ľuďmi je kľúčové, aby prokurátori rozumeli dynamike pracovného vykorisťovania a vedeli správne vyhodnotiť dôkazy, ktoré sa často skrývajú pod dlhodobými vzťahmi tzv. ekonomickej závislosti.


Skonštatovala to prokurátorka trestného odboru Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Király v rámci medzinárodného odborného semináru pre prokurátorov okresných a krajských prokuratúr s názvom „Trestné stíhanie prípadov obchodovania s ľuďmi formou pracovného vykorisťovania“. Znalosť problematiky pracovného vykorisťovania je podľa GP SR pre orgány činné v trestnom konaní nevyhnutná, nakoľko ide o formu trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi, ktorá sa prejavuje nenápadne a je často maskovaná legálnymi pracovnoprávnymi vzťahmi.

Pre správne vyhodnotenie trestnoprávnych znakov je rozhodujúce rozlíšiť medzi závislou prácou a skutočným pracovným vykorisťovaním, vyhodnotiť mieru nátlaku, zraniteľnosti obete, existenciu zdanlivého súhlasu a dlhodobé obmedzenie slobody aj na pracovisku,“ konštatuje prokuratúra. Podujatie vo Vzdelávacom a rehabilitačnom centre prokuratúry SR Krpáčovo zorganizoval trestný odbor Generálnej prokuratúry SR v spolupráci s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

Lektormi odborného školenia boli belgický prokurátor Matthieu Simon, fínska prokurátorka Pia Kuittinen, profesorka trestného práva z Univerzity v Turku a národná koordinátorka Fínska pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi Venia Roth, hlavná radkyňa pre záležitosti boja proti obchodovaniu s ľuďmi z OBSE Tetiana Rudenko a odborná poradkyňa OBSE pre otázky obzvlášť zraniteľných osôb Alessia Vedano. Za slovenskú stranu okrem garantky podujatia Zuzany Király na seminári prednášali sudca Najvyššieho súdu SR Martin Bargel a štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská, ktorá pôsobí ako slovenská koordinátorka na boj proti obchodovaniu s ľuďmi.


Zdroj: SITA.sk - Znalosť problematiky pracovného vykorisťovania je nevyhnutná, apelovala prokurátorka na odbornom školení © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obchodovanie s ľuďmi prokurátorka
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Trojičné námestie v Trnave zdobí vianočný stromček z Brestovian, na jeho mieste už rastie nový smrek – VIDEO, FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 