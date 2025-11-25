Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

25. novembra 2025

Šéf finančnej správy dal príkaz na lustrovanie rodiny Marty Šimečkovej, tvrdia Demokrati. Podávajú trestné oznámenie – VIDEO


Šéf finančnej správy dal príkaz na lustrovanie rodiny Marty Šimečkovej. Informovali o tom



snimka obrazovky 2025 11 25 134914 676x409 25.11.2025 (SITA.sk) - Šéf finančnej správy dal príkaz na lustrovanie rodiny Marty Šimečkovej. Informovali o tom Demokrati, ktorí súčasne podávajú trestné oznámenie.

Demokrati majú úradný spis


Na utorkovej tlačovej besede oznámili, že disponujú úradným spisom, na základe ktorého dal šéf finančnej správy pokyn Kriminálnemu úradu finančnej správy (KÚFS) lustrovať rodinných príslušníkov Marty Šimečkovej.

Opakuje sa schéma, ktorú použil Robert Fico pri Kiskovi: zneužil štátne orgány, aby sa dostal k informáciám, ktoré nemá čo mať. Tentoraz zašiel ešte ďalej a zjavne zneužil orgány, ktoré nemajú mať odkiaľ takéto informácie, pretože v tomto prípade sa KÚFS zaoberá spotrebnými daňami a DPH," povedal Juraj Šeliga s tým, že nerozumie, čo z toho môže súvisieť s činnosťou občianskeho združenia Marty Šimečkovej, ktoré dal šéf finančnej správy lustrovať. Šeliga zdôraznil, že je zjavné, že to bolo na pokyn premiéra.

Rozširujú trestné oznámenie


Ako spresnil, 1. apríla dostali úradníci KÚFS úlohu vypracovať analytickú správu o neziskovej organizácii Marty Šimečkovej Projekt Fórum.

O tri dni neskôr bola úloha rozšírená, aby vypracovali správu aj o rodinných príslušníkoch Marty Šimečkovej, vrátane prístupu do databázy Registra obyvateľov. To je flagrantné zneužívanie moci na politický súboj," zdôraznil Šeliga. Demokrati tak hovoria o nezákonnom a nemorálnom konaní a o zneužívaní moci, ktoré pripomína totalitné praktiky.

Rozširujeme trestné oznámenie, ktoré podali opoziční kolegovia minulý týždeň. Robert Fico sa už nevie zmestiť do kože, pretože mu klesajú preferencie," vyhlásil predseda Demokratov Jaroslav Naď s tým, že zneužívanie štátnych aparátov na politický súboj nedovolia.

Zdroj: SITA.sk - Šéf finančnej správy dal príkaz na lustrovanie rodiny Marty Šimečkovej, tvrdia Demokrati. Podávajú trestné oznámenie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nezisková organizácia Trestné oznámenie
