 24hod.sk    Z domova

30. októbra 2025

Slovensko a Česko spoločne odhaľujú nové pamätníky padlým vojakom – FOTO


Slovenská a Česká republika vo štvrtok spoločne odhalili nové pamätníky padlým československým vojakom v Ružomberku a Spišskej Novej Vsi. Pri príležitosti 107. výročia vzniku Československej republiky a ...



Zdieľať
572841224_1328451472626740_711589379286790049_n 676x507 30.10.2025 (SITA.sk) - Slovenská a Česká republika vo štvrtok spoločne odhalili nové pamätníky padlým československým vojakom v Ružomberku a Spišskej Novej Vsi. Pri príležitosti 107. výročia vzniku Československej republiky a prijatia Martinskej deklarácie si tak uctili pamiatku a príbehy ľudí, ktorí svojím nasadením a obetou prispeli k zrodu spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Výročie vzniku Československej republiky


„Tieto pamätníky sú splatením dlhu našim predkom, na ktorých sa, žiaľ, zabudlo. Dnes, po viac ako sto rokoch, sa konečne môžeme symbolicky pokloniť pamiatke týchto zabudnutých vojakov. Boli to muži, ktorí verili v ideál spoločného štátu, a hoci mnohí z nich nepoznali jeho budúcnosť, položili za ňu svoje životy. Ich hrdinstvo nebolo márne, pretože vďaka nim sa mohla formovať republika, ktorá sa stala základom našej dnešnej identity,“ povedal štátny tajomník a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.

Tento týždeň 28. októbra si Česi aj Slováci pripomínali 107. výročie vzniku Československej republiky, vo štvrtok zasa výročie Deklarácie slovenského národa, v ktorej sa Slováci prihlásili k spoločnému zväzku s Čechmi. Cesta k novému štátu však bola len na začiatku a o jeho hranice sa ešte muselo bojovať. Odhalenie pamätníkov v týchto dňoch má pripomínať, že za vznik republiky zaplatili ľudia tú najvyššiu cenu.

Pamiatka padlých vojakov


Pamätníky vznikli z iniciatívy Ministerstva obrany Českej republiky, ktoré ich výstavbu aj financovalo. Na ich realizácii sa podieľali mestá Ružomberok a Spišská Nová Ves v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika. Na podujatí sa zúčastnila delegácia českého rezortu obrany, ktorý s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky spolupracuje v oblasti starostlivosti o vojnové hroby a cintoríny, ako aj na aktivitách, ktorých cieľom je pripomínať si pamiatku padlých vojakov.

„Za každým hrobom, za každým krížom či pamätníkom sa skrýva príbeh – osobný, rodinný, ľudský. Desiatky tisíc vojakov pochovaných na území Slovenska nemôžu byť len číslom v evidencii alebo štatistikou v archíve. Každý z nich mal svoje sny, rodiny a túžbu žiť. Keď hovoríme o histórii, mali by sme hovoriť práve o nich. Preto sa na rezorte vnútra usilujeme nielen o starostlivosť o vojnové hroby, ale aj o to, aby sme týmto ľuďom vrátili ich identitu a umocnili silu ich osobného príbehu,“ zdôraznil Michal Kaliňák.



V súčasnosti Ministerstvo vnútra SR pracuje na spresňovaní údajov v evidencii vojnových hrobov, aby sa štatistickým údajom vrátil ich príbeh. Ide o dlhodobý projekt, ktorý zahŕňa výskum, spracovanie a digitalizáciu starých archívnych dokumentov, ako aj terénne mapovanie jednotlivých hrobov.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Česko spoločne odhaľujú nové pamätníky padlým vojakom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deklarácia slovenského národa Vznik Československa (1918)
