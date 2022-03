Rusi zrejme chcú dosadiť do okupovaného Chersonu promoskovskú správu, varuje britské ministerstvo obrany

15.3.2022 - Rusko by podľa britského ministerstva obrany mohlo plánovať dosadiť promoskovskú správu v okupovanom meste Cherson na juhu Ukrajiny. Rusko sa „môže pokúsiť usporiadať 'referendum' v Chersone v snahe legitimizovať túto oblasť ako 'odtrhnutú republiku' podobnú Donecku, Luhansku a Krymu“, uviedol rezort.Štátny tajomník britského ministerstva zahraničia James Cleverly povedal, že akýkoľvek pokus o miestne referendá by bol „ďalším pokusom o pozdvihnutie dôveryhodnosti neprijateľnej, neopodstatnenej nezákonnej invázie“.V správe o vývoji situácie na Ukrajine na základe spravodajských informácií tiež britské ministerstvo obrany uviedlo, že proti ruským okupantom protestujú ľudia v Melitopole, Berďansku a Chersone, kde v pondelok ruské sily vystrelili varovné výstrely na demonštrantov.Rusko si údajne dosadilo vlastnú starostku do Melitopoľa, kde vraj v piatok uniesli legitímneho starostu, a ruské sily tiež údajne uniesli aj starostu mesta Dniprorudne.