Ruská armáda nemá na výplaty, do boja chce povolať väzňov výmenou za amnestiu

Armáda má na účte nulu

Do boja povolávajú väzňov

25.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ruská armáda začala mať problémy s financovaním. Na Facebooku to uviedlo Hlavné spravodajské riaditeľstvo Ministerstva obrany Ukrajiny.Ako uviedla ukrajinská rozviedka, po sľúbených platbách vojakom začala mať ruská armáda ťažkosti s jej financovaním. Úhrada týchto nákladov údajne nie je v rozpočte nijako zabezpečená a vzhľadom na neuspokojivý stav finančného systému Ruska v dôsledku uvalených sankcií nie je možné nájsť v rozpočte ďalšie finančné prostriedky.Hlavné spravodajské riaditeľstvo Ministerstva obrany Ukrajiny tvrdí, že najmä na Kryme sa po úhrade platieb vojakom, ktorí sa zapojili do vojny na Ukrajine, vo februári úplne vyčerpal dostupný limit prostriedkov a na marec nezostali žiadne peniaze.Podobná situácia je vraj aj s vyplácaním žoldnierov, kde Rusko nedodržiava dohodnuté kontrakty. Militanti údajne nedostávajú financie za účasť na nepriateľských akciách, odškodnenie za zranenia a sľúbené sociálne záruky.Pred niekoľkými dňami spomenutá rozviedka taktiež informovala, že ruská armáda pre nelichotivú finančnú situáciu povoláva do boja dlžníkov a tých, ktorí neplatia alimenty. Zločincom taktiež ponúkajú amnestiu výmenou za účasť na bojových aktivitách na Ukrajine.